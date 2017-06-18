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Неделю назад за океаном закончился очередной сезон НХЛ. «СЭ» подвел итоги минувшего чемпионата и составил глобальный рейтинг сильнейших 50 российских хоккеистов в истории заокеанской лиги. Сегодня вашему вниманию — первая часть.

50. Дмитрий МИРОНОВ, защитник (1965).

Клубы в НХЛ: Торонто (1992−1995), Питтсбург (1995−1996), Анахайм (1996−1998), Детройт (1998), Вашингтон (1998−2001)

Статистика в рег.чемпионате: 260 (54+206) очков в 555 матчах, «+29»

Статистика в Кубке Стэнли: 36 (10+26) очков в 75 матчах, «-11»

Кубки Стэнли: 1 (1998).

Миронов — десятый в списке лучших российских бомбардиров среди защитников, и в ближайшие года четыре, а то и пять его никто не нагонит. Он поздновато приехал в НХЛ — тут и железный занавес виноват, и незасвеченность. Дмитрий, понятно, не сразу освоился. График, быт, стиль игры — все было совершенно другим. Он был технарем и привык играть в пас, что у него блестяще получалось — поляну он видел на пять баллов, а в «Торонто» хотели видеть вбросы шайбы от него, ввиду чего даже ставили в атаку.

Неудачный плей-офф-1995 подвиг «Листья» на разительные перемены. И Миронова, носившего забавное прозвище «Tree» (в переводе — дерево, за приверженность деревянным клюшкам и как сокращение от Dmitri) обменяли в «Питтсбург» на самого Ларри Мерфи, с которым он еще успеет пересечься в «Детройте». В котором в 1998 году воссоздали русскую пятерку, ставшую четверкой после обидной потери Константинова.

К сожалению, поиграть за «Крылья» Миронову толком не дали — в серии с «Сент-Луисом» Скотти Боумэн посадил его в запас из-за допущенной ошибки и больше на лед не выпускал. Контракт, соответственно, не продлили. Но свой перстень в 1998-м он все-таки получил. А дальше — дальше были большие проблемы со спиной. Которые и заставили одного из самых, скажем так, смекалистых российских оборонцев в истории НХЛ, умевшего вытворять с шайбой очень многое, завершить потихоньку карьеру. (Игорь ЕРОНКО).

49. Александр ХАВАНОВ, защитник (1972).

Клубы в НХЛ: Сент-Луис (2000−2004), Торонто (2005−2006)

Статистика в чемпионате: 102 (27+75) очка в 348 матчах, «+15»

Статистика в Кубке Стэнли: 10 (5+5) очков в 26 матчах, «+4»

Кубки Стэнли: нет.

Воспитанник московского «Динамо» с точки зрения элитного игрока полностью сделал себя сам. Так можно сказать о многих, но Хаванов не обладал какими-то ярко выраженными талантами и после окончания динамовской спортшколы просто пошел в строительный институт. На счастье, его студенческую хоккейную команду возглавлял сам Николай Эпштейн, крестный отец воскресенского «Химика». Именно он убедил Хаванова возобновить карьеру.

Александр выступал за СКА, «Северсталь», пока не оказался в родном «Динамо», в котором стал чемпионом страны. Оттуда он рискнул уехать в НХЛ, не имея особых шансов закрепиться, но аналитический склад ума позволил понять все требования, которые выдвигали игроку обороны североамериканские тренеры, и Хаванов провел пять полноценных сезонов в «Сент-Луисе» и «Торонто». К окончанию его карьеры стало ясно, что российская спортивная журналистика просто не имеет права лишиться глубоко разбирающегося в хоккее эксперта, и вот уже много лет спортивные каналы, а также страницы «СЭ» украшают его профессиональные комментарии. (Марат САФИН).

48. Александр РАДУЛОВ, нападающий (1986).

Клубы в НХЛ: Нэшвилл (2006−2008, 2012), Монреаль (2016-н.в.)

Статистика в чемпионате: 156 (65+91) очков в 230 матчах, «+39»

Статистика в Кубке Стэнли: 21 (8+13) очко в 24 матчах, «+3»

Кубки Стэнли: нет.

В номинации «самый громкий (в плане новостей) российский игрок НХЛ в последнее десятилетие» Радулов уступил бы только Овечкину с Малкиным, и еще с парочкой звезд поспорил бы за место в тройке. Побег, возвращение, скандал во время плей-офф, еще одно возвращение, теперь новый контракт — о 47-м номере всегда много говорили, а будут говорить — еще больше.

Да, место в нашем рейтинге Александр получил авансом, но прекрасный сезон, чумовой плей-офф, в котором Раду набрал 7 очков при 11 голах «Монреаля», и его энергия, словно подаренная вечным двигателем, заставляют поверить, что Северную Америку форвард «Канадиенс» еще удивит. Радулов — нетипичный для новейшей НХЛ вингер-плеймейкер, который никак не зависит от партнеров, а сам беспрерывно работает на то, чтобы сделать каждого солдата (иногда и деревянного, и «Монреаль» от ЦСКА отличается в этом смысле не так сильно) мощнее и результативнее. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ).

47. Евгений КУЗНЕЦОВ, нападающий (1992).

Клубы в НХЛ: Вашингтон (2014-н.в.)

Статистика в чемпионате: 182 (53+129) очка в 261 матче, «+53»

Статистика в Кубке Стэнли: 19 (11+8) очков в 39 матчах, «-1»

Кубки Стэнли: нет.

Из поколения новых русских звезд именно Кузнецов самый талантливый в довольно грубом, но при этом наиболее часто употребляемом значении этого слова — такого сочетания катания, волшебных рук и нестандартного мышления на льду нет почти ни у кого в НХЛ, а те, у кого оно есть, входят в число лучших форвардов мира.

Челябинский Гарри Поттер медленно, но верно убирает с дороги всех своих демонов прошлого: вечно критикуемый Барри Тротц долго мучился, потратил целый сезон, но все-таки сделал из европейского в плохом смысле края отличного центра для НХЛ, и хотя бы за это ему стоит сказать спасибо. Если Кузнецов добьет свои последние глобальные проблемы — довыправит игру на точке, перестанет удаляться а-ля Малкин/Семин и найдет финальный баланс между броском и пасом, — то перейдет в статус «топ». (Павел КЛИМОВИЦКИЙ).

46. Игорь КРАВЧУК, защитник (1966).

Клубы в НХЛ: Чикаго (1992−1993), Эдмонтон (1993−1996), Сент-Луис (1996−1997), Оттава (1997−2000), Калгари (2000−2002), Флорида (2003)

Статистика в чемпионате: 274 (64+210) очка в 699 матчах, «-57»

Статистика в Кубке Стэнли: 21 (6+15) очко в 51 матче, «-15»

Кубки Стэнли: нет.

Кравчук оказался в НХЛ в хорошем по хоккейным меркам возрасте, переехав из ЦСКА в «Чикаго» в 25 лет. В первом же сезоне он добрался до финала Кубка Стэнли. Однако его новая команда не смогла справиться с великолепным «Питтсбургом» с Лемье, Стивенсом, Фрэнсисом и Ягром.

Кравчук стал любимым российским защитником Майка Кинэна, который при первой возможности старался пригласить его к себе в новую команду. Не случайно, что в предстоящем сезон они будут вместе работать в тренерском штабе китайского «Куньлуня». Кинэн сразу оценил опыт, спокойствие и хладнокровие Кравчука, который не делал на льду ничего лишнего. Игорь долгое время был востребован на высоком уровне во многом за счет отличного понимания игры. Если бы не частые травмы, то россиянин мог стать и более заметной фигурой в НХЛ. Однажды в «Эдмонтоне» за один сезон ему неожиданно удалось набрать 50 очков, что для защитника с его данными выглядело фантастикой. (Михаил ЗИСЛИС).

45. Сергей НЕМЧИНОВ, нападающий (1964).

Клубы в НХЛ: Рейнджерс (1991−1997), Ванкувер (1997), Айлендерс (1997−1999), Нью-Джерси (1999−2002)

Статистика в чемпионате: 345 (152+193) очков в 761 матче, «+52»

Статистика в Кубке Стэнли: 31 (11+20) очко в 105 матчах, «+3»

Кубки Стэнли: 2 (1994, 2000).

Приедь он за океан пораньше, не в 27 лет, и его карьера могла стать куда более успешной. Но и без того получилось неплохо. Неслучайно он входит в сотню величайших игроков в истории «Рейнджерс». А это, между прочим, команда Original Six. В которой он провел всего шесть сезонов. Хотя и стал в ее составе одним из четырех первых русских, чьи фамилии были выгравированы на Кубке Стэнли — наряду с Ковалевым, Зубовым и Карповцевым. Первым для «Синих Рубашек» за более чем 50 лет. И играл довольно важную роль: Майк Кинэн смело «накладывал» его на ведущие звенья соперников, и Сергей за счет своей универсальности, хорошего понимания игры, умения прочитать эпизод в обороне делал большие вещи. Успевая еще и в атаке помогать.

А потом уже, когда «физика» пошла на спад — он и вовсе сосредоточился на чисто оборонительных функциях, став незаменимым в «убийстве» меньшинства, в ключевых моментах, когда надо просто отпахать у своих ворот и сыграть максимально просто. И таким вот незатейливым образом добрался и до второго своего Кубка Стэнли — уже в составе «Нью-Джерси». Малозрелищной команды, в которой, впрочем, Немчинов был очень к месту. (Игорь ЕРОНКО).

44. Игорь КОРОЛЕВ, нападающий (1970−2011).

Клубы в НХЛ: Сент-Луис (1992−1994), Виннипег/ Финикс (1994−1997), Торонто (1997−2001), Чикаго (2001−2004)

Статистика в чемпионате: 346 (119+227) очков в 795 матчах, «-29»

Статистика в Кубке Стэнли: 8 (0+8) очков в 41 матче

Кубки Стэнли: нет.

Надежность на льду и в жизни — это ключевое качество Королева ценилось всегда. Даже обычно привередливые к русским игрокам североамериканские специалисты к работящему как вол игроку, готовому всегда заблокировать бросок соперника и пойти в борьбу у борта, относились с уважением. Королев на удивление быстро адаптировался к хоккею за океаном. В НХЛ он нашел себя в роли оборонительного центра, нацеленного на разрушение. Порой, правда, он очень удачно помогал своим командам и в атаке. Особенно в годы, когда выступал за «Торонто».

После 12 сезонов в НХЛ Королев вернулся в Россию, а в 2007 году приложил руку к чемпионству магнитогорского «Металлурга». Из него должен был получиться хороший, вдумчивый тренер. Все задатки для этого у Королева присутствовали. Не случайно, что через год по окончании игровой карьеры, завершившейся в «Локомотиве», его уговорили вернуться в Ярославль на тренерскую работу. Жизнь Королева преждевременно оборвалась 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе, ставшей черным днем для мирового хоккея. (Михаил ЗИСЛИС).

43. Сергей БРЫЛИН, нападающий (1974).

Клубы в НХЛ: Нью-Джерси (1994−2008)

Статистика в чемпионате: 308 (129+179) очков в 765 матчах, «+49»

Статистика в Кубке Стэнли: 34 (15+19) очка в 109 матчах, «+2»

Кубки Стэнли: 3 (1995, 2000, 2003).

Помню, при разговоре с первым тренером Брылина Юрием Чебариным долго обсуждал Валерия Буре. Чебарин говорил, что младший брат Павла был интереснее в игре и талантливее старшего. «А как же трехкратный обладатель Кубка Стэнли Брылин?» — поинтересовался я. «Да мы на него вообще внимания не обращали!» — огорошил Чебарин. — «Катался там где-то, да и все».

Форвард оборонительного плана Брылин никогда не отличался талантом созидания, но всегда — дисциплиной и выполнением игрового задания. Причем дисциплина для Сергея всегда была религией. Дело касается не только игр и тренировок: даже если Брылин заказывает столик в ресторане, то сделает все возможное, чтобы не опоздать, хотя своевременный приход, казалось бы, в этом случае просто пустая формальность.

Основоположник тактики «капканов» тренер Жак Лемэр просто не мог не любить таких, как Брылин. Заиграв у него, Сергей надолго остался в системе «Нью-Джерси» и после короткой командировки в КХЛ (СКА и новокузнецкий «Металлург») продолжает трудиться в «Дэвилс», работая на такой же незаметной должности, каким было его игровое амплуа — ассистент главного тренера в фарм-клубе — «Олбани». (Марат САФИН).

42. Семен ВАРЛАМОВ, вратарь (1988).

Клубы в НХЛ: Вашингтон (2008−2011), Колорадо (2011-н.в.)

Статистика в чемпионате: 169 побед в 348 матчах, 21 игра на «0»

Статистика в Кубке Стэнли: 13 побед в 26 матчах, 2 игры на «0»

Кубки Стэнли: нет.

О том, что в Самаре появился талантливый вратарь, стало понятно сразу. Первым подсуетился «Локомотив, который забрал Семена к себе еще в детском возрасте. С 15 лет его привлекали в сборные разных возрастов. В 17 он уже отправился на молодежный чемпионат мира, а в 19 выиграл место первого номера у Юусо Риксмана и Егора Подомацкого в «Локомотиве», что говорило о многом. В Суперлиге середины 2000-х доверяли сплошь опытным вратарям и иностранцам, а молодежь довольствовалась местом на трибуне. В сезоне-2007/08 Варламов сыграл все матчи плей-офф и помог выйти ярославцам в финал. На следующий год, что вполне логично, Семен отправился за океан, где дебютировал в составе «Вашингтона».

В «Кэпс» он постепенно шел к месту основного вратаря, но был обменян в «Колорадо», где его многообещающая карьера пока не вылилась во что-то грандиозное. Лишь однажды Варламов в составе «Лавин» играл в плей-офф. Негативно сказался и скандал с его бывшей подругой Евгенией Вавринюк, которая, используя его природную вежливость и покладистый характер, симулировала побои и пыталась шантажировать Семена. Варламов дважды был вынужден судиться, и оба раза суд его оправдал.

Трудно поверить, но Семену всего 29. Прошлый сезон он завершил досрочно после тяжелой травмы и теперь готовится к новому шансу перезапустить карьеру. (Марат САФИН).

41. Александр ФРОЛОВ, нападающий (1982).

Клубы в НХЛ: Лос-Анджелес (2002−2010), Рейнджерс (2010−2011)

Статистика в чемпионате: 397 (175+222) очков в 579 матчах, «+27»

Статистика в Кубке Стэнли: 4 (1+3) очка в 6 матчах, «-5»

Кубки Стэнли: нет.

Фролов в свои 20 лет идеально вписался в «Лос-Анджелес», который на тот момент находился в нижней части таблицы. В середине 2000-х россиянин вырос в настоящую звезду, однажды забросив 35 шайб за сезон.

Умение ловко сыграть под воротами, быстрые руки и хорошая работа корпусом позволяли ему хозяйничать на чужом пятачке, где от защитников прилетает часто и больно. Редкое качество для хоккеиста родом из России.