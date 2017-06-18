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18 июня 2017, 7:55 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Вегас» не сможет выбрать Овечкина, Кузнецова и Орлова на драфте расширения

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» не сможет выбрать игроков «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, так как столичный клуб «защитил» их от драфта расширения. Об этом сообщает газета The Washington Post.

<em>МОСКВА 18 июня. /ТАСС/. </em>Клуб Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Вегас <span class=error>Голден</span> <span class=error>Найтс</span> не сможет выбрать игроков Вашингтона Александра <span class=error>Овечкина</span> Евгения <span class=error>Кузнецова</span> и Дмитрия <span class=error>Орлова</span> так как столичный клуб защитил их от <span class=error>драфта</span> расширения. Об этом сообщает газета The Washington <span class=error>Post</span>. Увеличить
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Совет директоров НХЛ год назад утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе, которая начнет выступления в лиге с сезона-2017/18. Клуб из Лас-Вегаса выберет по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (всего — не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). Команды смогут «защитить» по семь нападающих, три защитника и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря. Результаты драфта будут объявлены в ночь на 22 июня.

После завершения текущего сезона в СМИ стала появляться информация, согласно которой руководство «Вашингтона» рассматривало вариант с обменом 31-летнего лидера команды Овечкина. В качестве возможного места продолжения карьеры для россиянина рассматривался, в частности, «Вегас».

Также руководство «Вашингтона» «защитило» нападающих Никласа Бэкстрема, Андре Бураковски, Маркуса Юханссона, Ларса Эллера и Тома Уилсона, защитников Мэтта Нисканена и Джона Карлсона, а также голкипера Брэйдена Холтби.

В минувшем сезоне «Вашингтон» выиграл регулярный чемпионат, в плей-офф клуб дошел до ¼ финала, где уступил будущему обладателю Кубка Стэнли «Питтсбургу» со счетом 3−4 в серии.

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