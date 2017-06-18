Клуб НХЛ «Вегас» не сможет выбрать Овечкина, Кузнецова и Орлова на драфте расширения
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» не сможет выбрать игроков «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, так как столичный клуб «защитил» их от драфта расширения. Об этом сообщает газета The Washington Post.
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После завершения текущего сезона в СМИ стала появляться информация, согласно которой руководство «Вашингтона» рассматривало вариант с обменом 31-летнего лидера команды Овечкина. В качестве возможного места продолжения карьеры для россиянина рассматривался, в частности, «Вегас».
Также руководство «Вашингтона» «защитило» нападающих Никласа Бэкстрема, Андре Бураковски, Маркуса Юханссона, Ларса Эллера и Тома Уилсона, защитников Мэтта Нисканена и Джона Карлсона, а также голкипера Брэйдена Холтби.
В минувшем сезоне «Вашингтон» выиграл регулярный чемпионат, в
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