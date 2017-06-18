Клуб НХЛ «Вегас» не сможет выбрать Овечкина, Кузнецова и Орлова на драфте расширения

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Совет директоров НХЛ год назад утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе, которая начнет выступления в лиге с сезона-2017/18. Клуб из Лас-Вегаса выберет по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (всего — не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). Команды смогут «защитить» по семь нападающих, три защитника и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря. Результаты драфта будут объявлены в ночь на 22 июня.

После завершения текущего сезона в СМИ стала появляться информация, согласно которой руководство «Вашингтона» рассматривало вариант с обменом 31-летнего лидера команды Овечкина. В качестве возможного места продолжения карьеры для россиянина рассматривался, в частности, «Вегас».

Также руководство «Вашингтона» «защитило» нападающих Никласа Бэкстрема, Андре Бураковски, Маркуса Юханссона, Ларса Эллера и Тома Уилсона, защитников Мэтта Нисканена и Джона Карлсона, а также голкипера Брэйдена Холтби.