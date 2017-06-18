«Вашингтон» защитил Овечкина, Кузнецова и Орлова перед драфтом расширения

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Как сообщает журналистка Washington Post Изабель Хуршудян, в их число вошли и три россиянина — нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов. Кроме того, в списке присутствуют нападающие Никлас Бэкстрем, Андре Бураковски, Маркус Юханссон, Ларс Эллер и Том Уилсон, защитники Мэтт Нисканен и Джон Карлсон, а также вратарь Брэйден Холтби.

Напомним, новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» может выбрать по одному игроку из каждой команды лиги для комплектования собственного состава. Каждый клуб может защитить от драфта 7 нападающих, 3 защитников и 1 вратаря, либо 8 полевых игроков и 1 вратаря.