«Коламбус» договорился с «Вегасом» о сделке, чтобы защитить нужных игроков
«Коламбус Блю Джекетс» пришёл к соглашению о сделке с «Вегас Голден Найтс», о которой будет объявлено во время драфта расширения.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает The Columbus Dispatch, «Джекетс» пожертвуют выбором в первом раунде драфта НХЛ (общий 24-й номер) и проспектом (не Сонни Милано или Пьером Люк-Дюбуа), а «Вегас» выберет на драфте расширения Райана Мюррея, Мэтта Калверта или Уильяма Карлссона.
Таким образом, «Коламбус» защитит вратаря Йоонаса Корписало, нападающего Джоша Андерсона, защитников Дэвида Савара и Джека Джонсона.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter