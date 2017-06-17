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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30107082/
17 июня 2017, 22:20 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Коламбус» договорился с «Вегасом» о сделке, чтобы защитить нужных игроков

«Коламбус Блю Джекетс» пришёл к соглашению о сделке с «Вегас Голден Найтс», о которой будет объявлено во время драфта расширения.

<span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span> пришёл к соглашению о сделке с Вегас <span class=error>Голден</span> <span class=error>Найтс</span> о которой будет объявлено во время <span class=error>драфта</span> расширения. Увеличить
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Как сообщает The Columbus Dispatch, «Джекетс» пожертвуют выбором в первом раунде драфта НХЛ (общий 24-й номер) и проспектом (не Сонни Милано или Пьером Люк-Дюбуа), а «Вегас» выберет на драфте расширения Райана Мюррея, Мэтта Калверта или Уильяма Карлссона.

Таким образом, «Коламбус» защитит вратаря Йоонаса Корписало, нападающего Джоша Андерсона, защитников Дэвида Савара и Джека Джонсона.

Коламбус Блю Джэкетс
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