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17 июня 2017, 11:26 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Попугаев: Клуб НХЛ, который выберет меня на драфте, не разочаруется

Российский нападающий Никита Попугаев поделился ожиданиями от драфта НХЛ 2017 года, а также признался, что его кумиром является нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

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«Все хотят, чтобы выбрали повыше. Но драфт — непредсказуемое дело. А в целом у меня хорошее настроение, и я буду на позитиве. Со мной прилетит вся семья. Понимаю, что от высоких номеров драфта всегда ждут большего. Но скажу точно — та команда, которая меня выберет, в будущем не разочаруется!

Малкин — мой любимый игрок с самого детства. Часто смотрю его матчи, пытаюсь что-то перенять из его хоккея. Очень нравится его стиль. Я пока нигде не пересекался с Малкиным. Но очень бы хотелось. Болел за «Питтсбург» в финале Кубка Стэнли. Порадовался, когда Евгений с партнёрами смогли победить «Нэшвилл», — приводит слова Попугаева официальный сайт НХЛ.
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