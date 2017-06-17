Попугаев: Клуб НХЛ, который выберет меня на драфте, не разочаруется
Российский нападающий Никита Попугаев поделился ожиданиями от драфта НХЛ 2017 года, а также признался, что его кумиром является нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.
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Видимо, что-то случилось...
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«Все хотят, чтобы выбрали повыше. Но драфт — непредсказуемое дело. А в целом у меня хорошее настроение, и я буду на позитиве. Со мной прилетит вся семья. Понимаю, что от высоких номеров драфта всегда ждут большего. Но скажу точно — та команда, которая меня выберет, в будущем не разочаруется!
Малкин — мой любимый игрок с самого детства. Часто смотрю его матчи, пытаюсь
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