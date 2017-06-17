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17 июня 2017, 0:16 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Аризона» объявила об изменениях в руководстве клуба

«Аризона Койотс» произвёл изменения в руководстве клуба. Об этом сообщил владелец клуба Эндрю Барроуэй.

Президент клуба Энтони Леблан и президент по хоккейным операциям Гэри Драммонд были освобождены от своих обязанностей. Исполнительным директором клуба назначен главный юрисконсульт Арон Коэн. Идёт поиск на должность нового президента.

Генеральный менеджер Джон Чайка и главный юрисконсульт Арон Коэн также были назначены заместителями управляющего, которые будут подчиняться непосредственно Барроуэю. Назначать нового президента по хоккейным операциям пока не планируется.

Аризона Койотс
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