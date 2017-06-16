Кучеров поздравил Сергачева с переходом в «Тампу»
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поздравил защитника Михаила Сергачева с переходом в клуб.
18-летний защитник был обменял в «Лайтнинг» из «Монреаля». В прошлом сезоне он провел четыре матча в НХЛ, в которых не отличился результативными действиями.
— Поздравляю Михаила Сергачева с переходом в нашу команду. С нетерпением жду, когда мы будем вместе играть и выигрывать турниры, — написал на своей странице в Твиттере Кучеров.
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