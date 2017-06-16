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16 июня 2017, 22:26 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Кучеров поздравил Сергачева с переходом в «Тампу»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поздравил защитника Михаила Сергачева с переходом в клуб.

18-летний защитник был обменял в «Лайтнинг» из «Монреаля». В прошлом сезоне он провел четыре матча в НХЛ, в которых не отличился результативными действиями.

— Поздравляю Михаила Сергачева с переходом в нашу команду. С нетерпением жду, когда мы будем вместе играть и выигрывать турниры, — написал на своей странице в Твиттере Кучеров.

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Сергачев узнал об обмене в «Тампу» во время отпуска от фаната

Российский защитник Михаил Сергачев рассказал, что узнал о том, что его обменяли в «Тампу», от болельщика во время отпуска. 18-летний игрок в прошлом сезоне выступал за «Монреаль», он провел четыре матча в НХЛ, но не отметился результативными действиями.
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