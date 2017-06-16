Кучеров поздравил Сергачева с переходом в «Тампу»

18-летний защитник был обменял в «Лайтнинг» из «Монреаля». В прошлом сезоне он провел четыре матча в НХЛ, в которых не отличился результативными действиями.

— Поздравляю Михаила Сергачева с переходом в нашу команду. С нетерпением жду, когда мы будем вместе играть и выигрывать турниры, — написал на своей странице в Твиттере Кучеров.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Congrats to Mikhail Sergachev <a href="https://twitter.com/sergachev31">@sergachev31</a> on joining our team. I look forward playing and winning championships with you!</p>— Nikita Kucherov (@86Kucherov) <a href="https://twitter.com/86Kucherov/status/875777062530895873">16 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>