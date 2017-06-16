Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30100951/
16 июня 2017, 21:59 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Сергачев узнал об обмене в «Тампу» во время отпуска от фаната

Российский защитник Михаил Сергачев рассказал, что узнал о том, что его обменяли в «Тампу», от болельщика во время отпуска. 18-летний игрок в прошлом сезоне выступал за «Монреаль», он провел четыре матча в НХЛ, но не отметился результативными действиями.

— Узнал о переходе в «Тампу» от болельщика, который написал мне: «Удачи в Тампе», — приводит Tampa Bay слова Сергачева. — Я тогда был в отпуске на Кипре. Сначала я был расстроен и шокирован. Но потом понял, что это реальный шанс для меня.

Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

Криштиану Роналду уходит из "Реала". Объявлена и причина

"Зенит" должен был возглавить не Манчини

Первая бомба межсезонья НХЛ