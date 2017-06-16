Сергачев узнал об обмене в «Тампу» во время отпуска от фаната

— Узнал о переходе в «Тампу» от болельщика, который написал мне: «Удачи в Тампе», — приводит Tampa Bay слова Сергачева. — Я тогда был в отпуске на Кипре. Сначала я был расстроен и шокирован. Но потом понял, что это реальный шанс для меня.