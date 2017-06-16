Сергачев узнал об обмене в «Тампу» во время отпуска от фаната
Российский защитник Михаил Сергачев рассказал, что узнал о том, что его обменяли в «Тампу», от болельщика во время отпуска. 18-летний игрок в прошлом сезоне выступал за «Монреаль», он провел четыре матча в НХЛ, но не отметился результативными действиями.
— Узнал о переходе в «Тампу» от болельщика, который написал мне: «Удачи в Тампе», — приводит Tampa Bay слова Сергачева. — Я тогда был в отпуске на Кипре. Сначала я был расстроен и шокирован. Но потом понял, что это реальный шанс для меня.
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