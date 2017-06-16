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16 июня 2017, 19:14 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Монреаль» не будет предлагать Никите Нестерову новый контракт

«Монреаль Канадиенс» не будет делать защитнику Никите Нестерову квалификационное предложение. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на источники.

Монреаль Канадиенс не будет делать защитнику Никите <span class=error>Нестерову</span> квалификационное предложение. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт <span class=error>Фридман</span> со ссылкой на источники. Увеличить
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24-летний Нестеров перешёл в «Монреаль» из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в прошлом сезоне. Он сыграл за новую команду 13 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности «+3». Всего в НХЛ россиянин провёл три сезона, на его счету 132 матча, в которых он набрал 33 (9+24) результативных балла при показателе полезности «0».

Монреаль Канадиенс
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