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16 июня 2017, 18:22 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

«Питтсбург» подписал контракт с голкипером сборной Швеции

Как сообщает пресс-служба «Питтсбурга», сегодня клуб подписал контракт с голкипером Филипом Густавссоном.

Отмечается, что соглашение 19-летнего хоккеиста рассчитано на три года и вступит в силу, когда вратарь начнет играть в Северной Америке. Грядущий сезон Филип проведет в Швеции.

Напомним, 19-летний Густавссон был выбран «пингвинами» на драфте 2016 года под общим 55-м номером.

В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Лулео», где выиграл четыре матча из 15, отразив 91,2% бросков. В 2017 году Густавссон принял участие в молодежном чемпионате мира в составе сборной Швеции, проведя один матч.

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