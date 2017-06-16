«Питтсбург» подписал контракт с голкипером сборной Швеции

Отмечается, что соглашение 19-летнего хоккеиста рассчитано на три года и вступит в силу, когда вратарь начнет играть в Северной Америке. Грядущий сезон Филип проведет в Швеции.

Напомним, 19-летний Густавссон был выбран «пингвинами» на драфте 2016 года под общим 55-м номером.

В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Лулео», где выиграл четыре матча из 15, отразив 91,2% бросков. В 2017 году Густавссон принял участие в молодежном чемпионате мира в составе сборной Швеции, проведя один матч.