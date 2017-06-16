Также клубы получили условные пики на драфте-2018: «Канадиенс» — в шестом раунде, «Лайтнинг» — во втором. А сам Друэн сразу же после перехода подписал контракт с новым клубом на шесть лет со среднегодовой зарплатой в 5,5 миллионов долларов. Михаил Сергачев: «В первых матчах в НХЛ меня очень сильно трясло».

ЗАЧЕМ «МОНРЕАЛЬ» ВЫМЕНЯЛ ДРУЭНА

— Я не отдам такого молодого игрока, как Сергачев, — говорил ровно четыре месяца назад генменеджер «Монреаля» Марк Бержевен. Недорого стоят его слова, как оказалось. С другой стороны, он получил сверхдинамичного, креативнейшего и потрясающе одаренного нападающего, которого на драфте-2013 лично я ставил выше того же Нэтана Маккиннона. И многое на данном этапе говорит о том, что я в своем мнении не ошибался. Он еще и будет играть дома, за «Монреаль», в форме которого всегда мечтал выступать.

— Мне не нужны в команде игроки, пусть даже очень хорошие, которые создают проблемы за пределами льда, — говорил тот же Бержевен после обмена Суббана. Ныне выглядящего как большая победа «Нэшвилла», хотя на старте сезона все думали по-другому. И выменял себе Друэна, устраивавшего в «Тампе» забастовки, требовавшего обмена, да еще и сотрудничающего с Алланом Уолшем, самым скандальным агентом НХЛ. Стоит учесть, что в Монреале давление на Джонатана возрастет в разы.

— Кубок Стэнли можно выиграть без классического центра первого звена, — заявлял Бержевен в апреле после поражения от «Рейнджерс». И как тут не вспомнить, что и Друэн, и Алекс Гальченюк выступают под номером «27» (первый, впрочем, вышел к журналистом с «72» на спине). Это, конечно, совпадение, но не отменяет того, что «Канадиенс» вовсю торгуют Гальченюком, а также Натаном Болье, желая выручить за них как раз центрфорварда, причем еще до драфта расширения. Среди вариантов — Дерек Степан, Мэтт Дюшен и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Все это, в общем-то, говорит нам только о том, что под Бержевеном подгорает кресло. И он готов пойти на все, чтобы добиться успеха здесь и сейчас. Пока Ши Уэбер, которому в августе стукнет 32, не постарел, а у него очень многое завязано на физике, пока Андрей Марков в свою очередь не состарился, пока Макс Пачиоретти на дешевом контракте, пока Кэри Прайс не заключил новое, куда более дорогое соглашение, пока Томаш Плеканец еще подает признаки жизни, пока, наконец, Александр Радулов хочет играть за «Монреаль».

Его, впрочем, еще надо продлить. Как и Маркова. Появление Друэна, кстати, может стать фактором в переговорах с Александром. А сам Джонатан уже подписал шестилетний контракт на 33 миллиона. И центр, полученный за Гальченюка, тоже будет недешевым. Так что Бержевену придется серьезно попотеть, и окно возможного успеха у него будет очень узким. А он еще и пожертвовал будущим собственной обороны. И его вера в Ноа Джулсена вызывает сомнения.

Правда, все это стоило проделать хотя бы ради того, чтобы увидеть в действии связку Друэн — Радулов. Они способны зажечь так, что мало никому не покажется. Кто будет третьим — не так уж и важно. И неслучайно Кучеров перед чемпионатом мира жаловался на то, что его не ставили с Джонатаном. Который еще и центра в молодежной лиге периодически играл. Но решит ли Бержевен все проблемы — еще большой вопрос. Хотя и не лишним будет вспомнить, что на 1 января «Хабс» шли шестыми в лиге. На первое декабря — и вовсе первыми. Пусть и умудрились все разбазарить во второй половине регулярки.

ЧТО ЖДЕТ СЕРГАЧЕВА В «ТАМПЕ»

Что до Сергачева, то он определенно попал в одну из самых толковых в плане доводки талантов организаций. В него верят, его очень ценят. И на драфте он мог уйти куда выше — «Эдмонтон» был готов взять его под четвертым номером, но «Коламбус» неожиданно выбрал Пьер-Люка Дюбуа, и «Ойлерз» достался Йессе Пулюярви, которого они ценили чуть выше Михаила. И, самое главное, «Тампа» хотела получить молодого защитника с высоким потенциалом, причем способного сразу же пробиться в команду. Стив Айзерман считает, что Сергачеву это по силам. Но смущает условие сделки: если Михаил проведет в следующем сезоне 40 матчей или меньше, включая плей-офф, «Молнии» дополнительно получат выбор во втором раунде драфта, отдав взамен «Монреалю» выбор в шестом. К тому же если он не проведет 41 игру, то на год позже станет неограниченно свободным агентом. И о возможном «слайде» контракта тоже забывать не стоит. Если проведет меньше 10 встреч и будет отправлен в юниорку — соглашение автоматом продлится на год. А в АХЛ ему пока нельзя играть.

Да, Айзерман потерял очень талантливого игрока, но считает Сергачева не менее талантливым. И специально ездил на Мемориальный кубок, где Михаил выступил очень сильно, завоевав его с «Виндзором». По мнению многих скаутов, в частности Крэйга Баттона, Сергачев станет элитным защитником, способным на высочайшем уровне играть во всех ситуациях. Стиви Уай, судя по пресс-конференции по случаю, в этом с ним совершенно согласен. Плюс этим он разрешил сразу несколько вопросов:

1. Друэна-то надо было защищать на драфте расширения, а Сергачева — не нужно;.

2. Можно защитить большее количество форвардов, сохранив либо Алекса Киллорна, либо Владислава Наместникова;.

3. Появились дополнительные деньги на контракты Тайлера Джонсона и Ондржея Палата, а проблемы с потолком зарплат перестали быть проблемой;.

4. Можно обменять Джейсона Гаррисона, сделав ставку на шестерку Хедман-Строльман-Коберн-Шустр-Сергачев-Дотчин.

Все это одним, пусть и довольно спорным обменом. Айзерману, к его чести, хватает решительности, чтобы проворачивать рисковые сделки, однако он раз за разом достает из рукавов тузы и имеет команду, у которой есть все, чтобы в ближайшее время вернуться в финал Кубка Стэнли, несмотря на все потери. Если, конечно, здоровье игроков не подведет.

По этому обмену можно встретить самые полярные мнения. От «Тампа» сделала большую глупость до «Монреаль» сделал большую глупость. За истину их, понятно, принимать не стоит. Она где-то посередине. Ну, а если эта сделка будет из разряда win-win, когда в выигрыше обе стороны, на что она потенциально похожа, то Айзерман в любом случае выиграет больше. У него-то чемпионское окно значительно шире.