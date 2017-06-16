Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30091312/
16 июня 2017, 10:14 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Монреаль» подписал контракт с Друэном на 6 лет и 33 миллиона долларов

«Монреаль» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Джонатаном Друэном.

Монреаль объявил о заключении контракта с нападающим Джонатаном <span class=error>Друэном</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что 22-летний хоккеист перешел в канадский клуб в результате обмена с «Тампа-Бэй», в который отправился россиянин Михаил Сергачев.

Соглашение с Друэном рассчитано на 6 лет, за которые он заработает 33 миллиона долларов, по 5,5 миллиона за каждый сезон. В минувшем сезоне Друэн провел 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 53 (21+32) очка. Всего в лиге на его счету 95 (29+66) очков в 164 встречах.

Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
15 июня

Российская модель поможет "Зениту" приобрести Хамеса

Смолов попробует уехать в Европу

Опубликовано единственное видео реального боя Брюса Ли