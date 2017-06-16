«Монреаль» подписал контракт с Друэном на 6 лет и 33 миллиона долларов
«Монреаль» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Джонатаном Друэном.
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Напомним, что 22-летний хоккеист перешел в канадский клуб в результате обмена с «Тампа-Бэй», в который отправился россиянин Михаил Сергачев.
Соглашение с Друэном рассчитано на 6 лет, за которые он заработает 33 миллиона долларов, по 5,5 миллиона за каждый сезон. В минувшем сезоне Друэн провел 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 53 (21+32) очка. Всего в лиге на его счету 95 (29+66) очков в 164 встречах.
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