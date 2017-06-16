Мэр Нэшвилла проиграла пари главе Питтсбурга и надела свитер с фамилией Малкина
Мэр Нэшвилла Меган Барри надела свитер «Питтсбурга» с фамилией нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина на
пресс-конференции на «Бриджстоун-Арене», посвящённой окончанию сезона.
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Глава города вынуждена была сделать это по условиям пари на исход шестого матча финальной серии Кубка Стэнли, заключённого с мэром Питтсбурга Биллом Педвто. «Нэшвилл Предаторз» уступил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:2 и проиграл в серии — 2−4.
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