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16 июня 2017, 9:13 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Мэр Нэшвилла проиграла пари главе Питтсбурга и надела свитер с фамилией Малкина

Мэр Нэшвилла Меган Барри надела свитер «Питтсбурга» с фамилией нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина на пресс-конференции на «Бриджстоун-Арене», посвящённой окончанию сезона.

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Глава города вынуждена была сделать это по условиям пари на исход шестого матча финальной серии Кубка Стэнли, заключённого с мэром Питтсбурга Биллом Педвто. «Нэшвилл Предаторз» уступил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:2 и проиграл в серии — 2−4.

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