«Вашингтон Кэпиталз», который обменял свой выбор в первом раунде в «Сент-Луис Блюз» на защитника Кевина Шаттенкирка, сделает свой первый выбор лишь в четвёртом раунде (120-й номер). Кроме этого у команды имеется три пика — 151-й в пятом раунде, 182-й в шестом и 213-й в седьмом.

1 раунд:

1. «Нью-Джерси Дэвилз»;

2. «Филадельфия Флайерз»;

3. «Даллас Старз»;

4. «Колорадо Эвеланш»;

5. «Ванкувер Кэнакс»;

6. «Вегас Голден Найтс»;

7. «Аризона Койотс»;

8. «Баффало Сэйбрз»;

9. «Детройт Ред Уингз»;

10. «Флорида Пантерз»;

11. «Лос-Анджелес Кингз»;

12. «Каролина Харрикейнз»;

13. «Виннипег Джетс»;

14. «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

15. «Нью-Йорк Айлендерс»;

16. «Калгари Флэймз»;

17. «Торонто Мэйпл Лифс»;

18. «Бостон Брюинз»;

19. «Сан-Хосе Шаркс»;

20. «Сент-Луис Блюз»;

21. «Нью-Йорк Рейнджерс»;

22. «Эдмонтон Ойлерз»;

23. «Аризона Койотс» (изначально пик «Миннесоты Уайлд»);

24. «Коламбус Блю Джекетс»;

25. «Монреаль Канадиенс»;

26. «Чикаго Блэкхоукс»;

27. «Сент-Луис Блюз» (изначально пик «Вашингтона»);

28. «Оттава Сенаторз»;

29. «Даллас Старз» (изначально пик «Анахайм Дакс»);

30. «Нэшвилл Предаторз»;

31. «Питтсбург Пингвинз».