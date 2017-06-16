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16 июня 2017, 0:52 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник Гудбрансон продлил контракт с «Ванкувером» на год с зарплатой $ 3,5 млн

«Ванкувер Кэнакс» продлил контракт с защитником Эриком Гудбрансоном на один год с зарплатой $ 3,5 млн. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Эрик — габаритный, физически сильный защитник, которому есть что доказывать и который усердно работал во время восстановления от травмы. У него есть лидерские качества, которые пригодятся нашей молодой команде», — приводятся слова Беннинга на официальном сайте клуба.

25-летний Гудбрансон пропустил большую часть завершившегося сезона из-за травмы, провёл 30 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков. Всего в НХЛ на его счету 339 игр за «Ванкувер» и «Флориду Пантерз», в которых он отметился 49 (12+37) результативными баллами.

Ванкувер Кэнакс
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