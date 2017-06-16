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16 июня 2017, 0:11 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Монреаль» не устраивают требования Радулова по новому контракту

«Монреаль Канадиенс» не согласен с текущими требованиями Александра Радулова по новому контракту, сообщил инсайдер ESPN Пьер ЛеБрюн.

Монреаль Канадиенс не согласен с текущими требованиями Александра <span class=error>Радулова</span> по новому контракту сообщил инсайдер <span class=error>ESPN</span> Пьер ЛеБрюн. Увеличить
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Журналист отмечает, что после обмена защитника Михаила Сергачёва в «Тампа-Бэй Лайтнинг» на нападающего Джонатана Друена «Монреаль» получил козырь для переговоров. С 22-летним Друеном также предстоит подписывать новый контракт, 1 июля он может стать свободным агентом.

«Хабы» хотят переподписать Радулова, однако не согласны с текущими требованиями игрока, который хочет заключить соглашение на 4−5 лет с зарплатой в размере $ 6−6,5 млн в год. Если россиянин не изменит условия, «Монреаль» откажется от игрока.

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