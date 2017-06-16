«Монреаль» не устраивают требования Радулова по новому контракту

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Журналист отмечает, что после обмена защитника Михаила Сергачёва в «Тампа-Бэй Лайтнинг» на нападающего Джонатана Друена «Монреаль» получил козырь для переговоров. С 22-летним Друеном также предстоит подписывать новый контракт, 1 июля он может стать свободным агентом.

«Хабы» хотят переподписать Радулова, однако не согласны с текущими требованиями игрока, который хочет заключить соглашение на 4−5 лет с зарплатой в размере $ 6−6,5 млн в год. Если россиянин не изменит условия, «Монреаль» откажется от игрока.