Клуб НХЛ «Монреаль» обменял российского защитника Сергачева в «Тампу»

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Кроме того, «Монреаль» отдал условный выбор во втором раунде драфта 2018 года. Взамен же клуб получил нападающего Джонатана Друена и условный выбор в шестом раунде драфта 2018 года.

В нынешнем сезоне Сергачев в составе клуба «Виндзор Спитфайерс» стал обладателем Мемориального кубка и по итогам турнира вошел в символическую сборную. Мемориальный кубок — трофей, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги (CHL). Он разыгрывается ежегодно между четырьмя командами: клубом — хозяином соревнований (каждый год разный) и победителями трех подлиг CHL — Хоккейной лиги Онтарио (OHL), Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). В этом году трофей разыгрывался в 99-й раз.

Российский защитник был выбран на драфте НХЛ 2016 года «Монреалем» под общим девятым номером. В этом сезоне он успел дебютировать в НХЛ, сыграл четыре матча. В OHL в этом сезоне на его счету 50 матчей и 43 (10+33) очка. Также Сергачев завоевал бронзовые медали на молодежном чемпионате мира — 2017.