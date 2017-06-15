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15 июня 2017, 22:47 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Монреаль» обменял российского защитника Сергачева в «Тампу»

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» обменял российского защитника Михаила Сергачева в «Тампу». Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

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Кроме того, «Монреаль» отдал условный выбор во втором раунде драфта 2018 года. Взамен же клуб получил нападающего Джонатана Друена и условный выбор в шестом раунде драфта 2018 года.

В нынешнем сезоне Сергачев в составе клуба «Виндзор Спитфайерс» стал обладателем Мемориального кубка и по итогам турнира вошел в символическую сборную. Мемориальный кубок — трофей, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги (CHL). Он разыгрывается ежегодно между четырьмя командами: клубом — хозяином соревнований (каждый год разный) и победителями трех подлиг CHL — Хоккейной лиги Онтарио (OHL), Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). В этом году трофей разыгрывался в 99-й раз.

Российский защитник был выбран на драфте НХЛ 2016 года «Монреалем» под общим девятым номером. В этом сезоне он успел дебютировать в НХЛ, сыграл четыре матча. В OHL в этом сезоне на его счету 50 матчей и 43 (10+33) очка. Также Сергачев завоевал бронзовые медали на молодежном чемпионате мира — 2017.

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