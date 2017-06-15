Гол Радулова вошёл в топ-10 лучших моментов плей-офф НХЛ
Гол нападающего «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова в серии первого раунда
плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» вошёл в топ-10 лучших моментов плей-офф НХЛ.
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10. Гол Грабнера в серии с «Монреалем».
9. Сейв Ринне в серии с «Чикаго».
8. Гол Пажо в серии с «Рейнджерс».
7. Гол Макдэвида в серии с «Анахаймом».
6. Сейв Лундквиста в серии с «Оттавой».
5. Гол Кессела в серии с «Оттавой».
4. Сейв Флёри и Хёрнквиста в серии с «Вашингтоном».
3. Гол Оберга в серии в с «Питтсбургом».
2. Гол Радулова в серии с «Рейнджерс».
1. Гол Хоффмана в серии с «Бостоном».
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