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15 июня 2017, 22:12 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Гол Радулова вошёл в топ-10 лучших моментов плей-офф НХЛ

Гол нападающего «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова в серии первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» вошёл в топ-10 лучших моментов плей-офф НХЛ.

Гол нападающего Монреаль Канадиенс Александра <span class=error>Радулова</span> в серии первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> с Нью-Йорк Рейнджерс вошёл в топ-10 лучших моментов <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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10. Гол Грабнера в серии с «Монреалем».
9. Сейв Ринне в серии с «Чикаго».
8. Гол Пажо в серии с «Рейнджерс».
7. Гол Макдэвида в серии с «Анахаймом».
6. Сейв Лундквиста в серии с «Оттавой».
5. Гол Кессела в серии с «Оттавой».
4. Сейв Флёри и Хёрнквиста в серии с «Вашингтоном».
3. Гол Оберга в серии в с «Питтсбургом».
2. Гол Радулова в серии с «Рейнджерс».
1. Гол Хоффмана в серии с «Бостоном».

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