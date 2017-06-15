Член Зала хоккейной славы Фил Хаусли назначен главным тренером «Баффало Сейбрз»

В завершившемся сезоне Хаусли входил в тренерский штаб «Нэшвилла», который дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Питтсбургу». В 2013 году сборная США под руководством Хаусли победила на молодежном чемпионате мира в Уфе.

На посту главного тренера «Баффало» 53-летний Хаусли сменил Дэна Байлсму, уволенного в апреле.