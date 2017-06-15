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15 июня 2017, 21:15 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Член Зала хоккейной славы Фил Хаусли назначен главным тренером «Баффало Сейбрз»

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Член Зала хоккейной славы американец Фил Хаусли назначен главным тренером «Баффало Сейбрз», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

В завершившемся сезоне Хаусли входил в тренерский штаб «Нэшвилла», который дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Питтсбургу». В 2013 году сборная США под руководством Хаусли победила на молодежном чемпионате мира в Уфе.

На посту главного тренера «Баффало» 53-летний Хаусли сменил Дэна Байлсму, уволенного в апреле.

«Баффало» в прошедшем сезоне по итогам регулярного чемпионата НХЛ занял 15-е место в Восточной конференции и в шестой раз подряд не попал в плей-офф.

Баффало Сэйбрз
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