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15 июня 2017, 20:13 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Ульф Самуэльссон и Дон Гранато вошли в тренерский штаб «Чикаго»

Ульф Самуэльссон и Дон Гранато пополнили тренерский штаб Джоэля Кенневилля в «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

<span class=error>Ульф</span> Самуэльссон и Дон <span class=error>Гранато</span> пополнили тренерский штаб <span class=error>Джоэля</span> Кенневилля в Чикаго Блэкхоукс. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Увеличить
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53-летний Самуэльссон в прошедшем сезоне возглавлял фарм-клуб «Каролины Харрикейнз» в АХЛ — «Шарлотт Чекерз». Он выиграл с клубом 39 матчей регулярного чемпионата и вышел в плей-офф. В НХЛ он ранее был помощником главного тренера в «Нью-Йорк Рейнджерс» (2013−2016) и «Финикс Койотс» (2006−2011). В качестве игрока Самуэльссон дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992).

49-летний Гранато в последнее время возглавлял команду университета Висконсина, а ранее работал в программе подготовки сборных США, завоевав в 2015 году золото юниорского чемпионата мира. В НХЛ входил в тренерский штаб «Сент-Луис Блюз» в сезоне-2005/06.

«Чикаго», завоевавший свой последний Кубок Стэнли в 2015 году, последние два сезона выбывал из плей-офф в первом раунде.

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