Ульф Самуэльссон и Дон Гранато вошли в тренерский штаб «Чикаго»
Ульф Самуэльссон и Дон Гранато пополнили тренерский штаб Джоэля Кенневилля в «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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53-летний Самуэльссон в прошедшем сезоне возглавлял
49-летний Гранато в последнее время возглавлял команду университета Висконсина, а ранее работал в программе подготовки сборных США, завоевав в 2015 году золото юниорского чемпионата мира. В НХЛ входил в тренерский штаб «Сент-Луис Блюз» в сезоне-2005/06.
«Чикаго», завоевавший свой последний Кубок Стэнли в 2015 году, последние два сезона выбывал из
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