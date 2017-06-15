«Каролина» подписала новый двухлетний контракт с Терявяйненом

Соглашение рассчитано на два сезона.



22-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 81 встрече, сумев записать на свой счёт 42 (15+27) результативных балла при показателе полезности «-6» и 16 минутах штрафного времени.



«Терявяйнен — хоккеист с высоким мастерством, который уже сейчас — важная часть клуба», — прокомментировал подписание контракта генеральный менеджер клуба Рон Фрэнсис.