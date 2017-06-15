Хоккеист «Оттавы» Карлссон перенес операцию, на восстановление уйдет около 4 месяцев
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Капитан «Оттавы» защитник Эрик Карлссон перенес операцию в связи с порванными сухожилиями левой ступни, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
Операция прошла в клинике в Шарлотт (Северная Каролина). «Оттава» в минувшем сезоне дошла до финала Восточной конференции НХЛ, где уступила будущему чемпиону «Питтсбургу». Карлссон вошел в число финальной тройки номинантов на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику сезона. Он принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 71 очко (17 шайб и 54 передачи). В 19 матчах
«Эрик перенес операцию в Шарлотт, чтобы восстановить порванные сухожилия. Травму он получил во время
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