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15 июня 2017, 9:50 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Хоккеист «Оттавы» Карлссон перенес операцию, на восстановление уйдет около 4 месяцев

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Капитан «Оттавы» защитник Эрик Карлссон перенес операцию в связи с порванными сухожилиями левой ступни, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Операция прошла в клинике в Шарлотт (Северная Каролина). «Оттава» в минувшем сезоне дошла до финала Восточной конференции НХЛ, где уступила будущему чемпиону «Питтсбургу». Карлссон вошел в число финальной тройки номинантов на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику сезона. Он принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 71 очко (17 шайб и 54 передачи). В 19 матчах плей-офф в его активе 18 очков (2+16).

«Эрик перенес операцию в Шарлотт, чтобы восстановить порванные сухожилия. Травму он получил во время плей-офф. Мы обнаружили ее после прохождения МРТ в рамках расширенного медицинского обследования в ходе сезона. Ожидается, что на восстановление уйдет примерно четыре месяца. Этот прогноз дает надежду, что он полностью восстановится к началу сезона-2017/18», — сообщил генеральный менеджер клуба Пьер Дорион.

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