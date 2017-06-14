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14 июня 2017, 22:16 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Более 650 тысяч зрителей посетили чемпионский парад хоккеистов «Питтсбурга»

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Более 650 тысяч болельщиков стали зрителями чемпионского парада хоккеистов «Питтсбург Пингвинз», которые ранее выиграли Кубок Стэнли в сезоне НХЛ-2016/17, сообщает АП.

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© Reuters

«Питтсбург» в шестом матче финальной серии плей-офф переиграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 2:0 и в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. Финальная серия закончилась со счетом 4−2 в пользу команды, за которую выступает российский нападающий Евгений Малкин.

Как сообщается, число зрителей в 650 тысяч человек стало рекордным для города Питтсбурга, чье население составляет порядка 305 тысяч человек. В прошлом сезоне в чемпионском параде «пингвинов» приняли участие 400 тысяч человек, а в этот раз организаторы шествия ожидали явку в размере 500 тысяч, но итоговое количество превзошло все ожидания.

Как отмечается, во время парада капитан «Питтсбурга» и самый ценный игрок Кубка Стэнли (MVP) Сидни Кросби спрыгнул вместе с кубком с чемпионского автобуса ближе к толпе и позволил фанатам получше рассмотреть трофей, а также сделать с ним фото.

По итогам плей-офф Кросби набрал 27 (8 голов + 19 передач) очков в 24 матчах, уступив звание лучшего бомбардира Кубка Стэнли своему партнеру по команде Малкину (28 очков).

12.06.2017 03:00 Зрители 17271 Плей-офф: Финал Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 0:2 Питтсбург Пингвинз
(0:0, 0:0, 0:2)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Майк Салливан
Вратари
Пекка Ринне 58:45 Мэттью Мюррей
1-й период
Ян Коул 13:14
2-й период
Конор Шири 24:38
3-й период
Олли Мяяття 47:19
Тревор Дэйли 48:47
Патрик Хернквист (Джаст. Шульц, К. Куниц) 58:25
Карл Хагелин (Б. Дюмулин) п.в. 59:46
Статистика
0 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Хернквист (Питтсбург Пингвинз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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Буллит
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Автогол
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
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