Более 650 тысяч зрителей посетили чемпионский парад хоккеистов «Питтсбурга»

«Питтсбург» в шестом матче финальной серии плей-офф переиграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 2:0 и в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. Финальная серия закончилась со счетом 4−2 в пользу команды, за которую выступает российский нападающий Евгений Малкин.
Как сообщается, число зрителей в 650 тысяч человек стало рекордным для города Питтсбурга, чье население составляет порядка 305 тысяч человек. В прошлом сезоне в чемпионском параде «пингвинов» приняли участие 400 тысяч человек, а в этот раз организаторы шествия ожидали явку в размере 500 тысяч, но итоговое количество превзошло все ожидания.
Как отмечается, во время парада капитан «Питтсбурга» и самый ценный игрок Кубка Стэнли (MVP) Сидни Кросби спрыгнул вместе с кубком с чемпионского автобуса ближе к толпе и позволил фанатам получше рассмотреть трофей, а также сделать с ним фото.
По итогам плей-офф Кросби набрал 27 (8 голов + 19 передач) очков в 24 матчах, уступив звание лучшего бомбардира Кубка Стэнли своему партнеру по команде Малкину (28 очков).