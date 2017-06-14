Более 650 тысяч зрителей посетили чемпионский парад хоккеистов «Питтсбурга»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Питтсбург» в шестом матче финальной серии плей-офф переиграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 2:0 и в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. Финальная серия закончилась со счетом 4−2 в пользу команды, за которую выступает российский нападающий Евгений Малкин.

Как сообщается, число зрителей в 650 тысяч человек стало рекордным для города Питтсбурга, чье население составляет порядка 305 тысяч человек. В прошлом сезоне в чемпионском параде «пингвинов» приняли участие 400 тысяч человек, а в этот раз организаторы шествия ожидали явку в размере 500 тысяч, но итоговое количество превзошло все ожидания.

Как отмечается, во время парада капитан «Питтсбурга» и самый ценный игрок Кубка Стэнли (MVP) Сидни Кросби спрыгнул вместе с кубком с чемпионского автобуса ближе к толпе и позволил фанатам получше рассмотреть трофей, а также сделать с ним фото.

По итогам плей-офф Кросби набрал 27 (8 голов + 19 передач) очков в 24 матчах, уступив звание лучшего бомбардира Кубка Стэнли своему партнеру по команде Малкину (28 очков).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Whoa. ? <a href="https://t.co/OhSkHjbhzn">pic.twitter.com/OhSkHjbhzn</a></p>— Pittsburgh Penguins (@penguins) <a href="https://twitter.com/penguins/status/875057307075346440">14 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>