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14 июня 2017, 9:07 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Хоккеист Свечников стал первым россиянином за 13 лет, завоевавшим титул чемпиона АХЛ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский нападающий Евгений Свечников в составе клуба «Гранд-Рэпидс Гриффинс» стал чемпионом Американской хоккейной лиги (АХЛ), в финальной серии плей-офф клуб Свечникова победил «Сиракьюз Кранч» со счетом 4−2.

В финальной серии клуб Свечникова Гранд-Рэпидс Гриффинс обыграл Сиракьюз Кранч со счетом 4−2. Увеличить
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В шестом матче финальной серии, который состоялся в ночь на среду, «Гранд-Рэпидс» на своей площадке обыграл соперников со счетом 4:3. 20-летний Свечников не смог отличиться результативными действиями в матче, на его счету два броска по воротам и показатель полезности «-2». Всего в 20 матчах плей-офф российский правый нападающий набрал 12 очков (5 шайб + 7 передач) и заработал 20 минут штрафного времени. В регулярном чемпионате АХЛ сезона-2016/17 форвард сыграл 74 встречи и набрал 51 очко (20+31).

Свечников родился в 1996 году в Южно-Сахалинске. С 2011 года он занимался в системе казанского «Ак Барса», в молодежной команде («Барс») которого дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в 2012 году. В Континентальной хоккейной лиге Свечников провел всего три матча за «Ак Барс» в сезоне-2013/14, не отметившись результативными действиями. С 2014 по 2016 год форвард выступал в Канаде за клуб Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) «Кейп- Бретон Скриминг Иглз», где в 105 матчах в регулярных чемпионатах набрал 157 (64+93) очков по системе «гол+пас».

В 2015 году Свечников был выбран «Детройтом» на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в первом раунде под общим 19-м номером. В завершившемся сезоне он провел тренировочный лагерь в «Детройте», выступал в предсезонных матчах, а 3 апреля дебютировал в чемпионате НХЛ и отметился победным буллитом в матче против «Оттавы» (5:4 Б). Всего на его счету два матча в НХЛ.

АХЛ считается второй по силе после НХЛ профессиональной хоккейной лигой Северной Америки. Все участники АХЛ являются фарм-клубами команд НХЛ. «Грэнд-Рэпидс» — фарм- команда «Детройта», «Сиракьюз» — фарм-клуб «Тампы-Бэй». «Гранд-Рэпидс» во второй раз в истории стал чемпионом АХЛ, впервые клуб победил в сезоне-2012/13.

Российские игроки — чемпионы АХЛ.

Свечников стал всего лишь восьмым российским хоккеистом, завоевавшим Кубок Колдера — приз, который вручается команде, победившей в плей-офф Американской хоккейной лиги.

Первым из отечественных игроков, поднявшим Кубок Колдера над головой, стал Роман Оксюта, который выиграл плей-офф сезона-1992/93 в составе «Кейп-Бретон Ойлерз». Оксюта вошел в тройку лучших бомбардиров клуба в плей-офф, набрав 28 очков (9+19) в 16 матчах.

Помимо Оксюты, чемпионами АХЛ становились Сергей Гончар в сезоне-1993/94 (клуб «Портленд Пайрэтс»), Вадим Шарифьянов — 1994/95 («Олбани Ривер Рэтс»), Алексей Васильев — 1999/00 («Хартфорд Вулфпэк»), Юрий Буцаев и Кирилл Сафронов — 2001/02 (оба — «Чикаго Вулвз»), Тимофей Шишканов и Сафронов — 2003/04 (оба — «Милуоки Эдмиралс»). Таким образом, Свечников стал первым россиянином с 2004 года, выигравшим титул чемпиона АХЛ.

Защитник Сафронов — единственный россиянин, дважды становившийся обладателем Кубка Колдера, выиграв с «Чикаго» в 2002 году и с «Милуоки» — в 2004-м. Воспитанник хоккейной школы СКА Сафронов был выбран «Финиксом» на драфте 1999 года под общим 19-м номером. Проведя три сезона в АХЛ защитник Сафронов смог дебютировать в НХЛ, сыграв лишь один матч за «Финикс» в сезоне-2001/02, а затем вновь отправился в низшие лиги. Всего в НХЛ Сафронов сыграл 35 игр (34 — в составе «Атланты») и набрал 4 (2+2) очка. После победы в АХЛ в 2004 году Сафронов вернулся в Россию, где выступал за «Локомотив», «Химик», СКА, «Нефтехимик», «Сибирь», «Югру» и «Амур». В настоящее время 36-летний Сафронов является свободным агентом.
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