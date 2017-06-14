Секрет успеха Майка Салливана
Главный тренер «Питтсбурга», пришедший по ходу прошлого сезона, сходу выиграл два Кубка Стэнли. Корреспондент «СЭ» разбирается, как ему это удалось.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
НЕЧЕМПИОНСКАЯ ЗАЩИТА
Ни один из шести основных защитников «Питтсбурга» не получил ни единого голоса на «Норрис трофи». Такое случилось впервые в истории в НХЛ. Именно поэтому многие списывали «Пингвинов» со счетов еще до старта
Как Майку Салливану это удалось? Хороший вопрос, уходящий корнями в год его работы в «Чикаго», победный год, когда все задались вопросом: а можно ли считать «Блэкхокс» династией, если они выиграли три Кубка Стэнли за шесть лет? Вопрос этот по сути вопросом не является. В нынешние времена, в эпоху потолка зарплат, с совершенно сумасшедшей конкуренцией, становиться чемпионом по четыре раза подряд представляется практически невозможным. Хотя этот «Питтсбург» и способен разбить данное утверждение в пух и прах, если удастся сбагрить голкипера
ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ НЕ НАВЯЗЫВАЕТ СХЕМЫ…
А все почему? Именно в «Чикаго» Салливан проникся культурой своеобразного стиля, основанного на контроле шайбы. Именно там подметил, что из всех защитников мышцы качает исключительно Брент Сибрук. Именно там понял, что работа головой и технические навыки важнее всего остального.
Салливан просит своих защитников любой ценой и максимально быстро доставлять шайбу в среднюю зону. Вся игра «Питтсбурга» построена на скорости нападающих, готовых искать себе свободное пространство в средней зоне, что выливается в стремительные атаки. И все оборонцы занимаются этим в меру своих возможностей и умений. Он не будет требовать от Коула передач в клюшку на 40 метров. Не будет просить Шульца выигрывать силовые единоборства. Делай, что лучше всего умеешь, что получается. Майк никого не ограничивает узкими рамками, он пытается исходить из возможностей своих игроков, а не навязывать им
Именно это — едва ли не сильнейшая сторона Салливана. Он осознает потенциал каждого своего подопечного и старается играть на его сильных сторонах. И в этом смысле он идеально подходит «Питтсбургу», располагающему талантами
Плюс ко всему он умеет выстраивать отношения, ладит со всеми, и ко всем относится одинаково, будучи предельно уравновешенным, психологически устойчивым, всегда говоря то, что думает. Многие хоккеисты «Пенс» подчеркивали вот эту черту, как одну из определяющих в его успехе. Малкин ты или Кросби, если ты сыграл плохо — ты об этом услышишь.
… И НЕ БОИТСЯ КРИЧАТЬ НА МАЛКИНА
Показательна замечательная история, рассказанная Джоном Тортореллой, работавшим с Салливаном в «Рейнджерс» и «Ванкувере»: «Я смотрел пленку, и Малкин орал на судью, в то время как Салли просто пытался работать с ним, как все тренеры. И затем он внезапно повернулся к Малкину и сказал: “Закрой, *, свой рот”. Представьте себе — новый тренер, всего неделя на посту… Вся скамейка повернула головы и подумала: “Ни * себе. Он только что сказал Малкину закрыть свой рот”. Подобные ситуации важны для тренера. Они показывают, что он ничего не боится, потому что верит в свою правоту. Он создавал командную философию».
«Пингвины», которых раньше все считали нытиками, перестали по любому поводу апеллировать к судьям. И занялись собой. Салливан в принципе никогда не ищет себе оправданий. Перед матчем с «Каролиной» в апреле у него выбыли шесть игроков: Малкин, Летанг, Хагелин, Кунитц, Мяяття и Дэйли. Думаете, это
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter