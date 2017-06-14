Секрет успеха Майка Салливана

НЕЧЕМПИОНСКАЯ ЗАЩИТА

Ни один из шести основных защитников «Питтсбурга» не получил ни единого голоса на «Норрис трофи». Такое случилось впервые в истории в НХЛ. Именно поэтому многие списывали «Пингвинов» со счетов еще до старта плей-офф, кивая на тяжелую травму Криса Летанга, сыгравшего огромную роль в победе-2016. По-хорошему, тогда Крис имел больше прав на «Конн Смайт трофи», чем Сидни Кросби, которому в итоге его и вручили.

Как Майку Салливану это удалось? Хороший вопрос, уходящий корнями в год его работы в «Чикаго», победный год, когда все задались вопросом: а можно ли считать «Блэкхокс» династией, если они выиграли три Кубка Стэнли за шесть лет? Вопрос этот по сути вопросом не является. В нынешние времена, в эпоху потолка зарплат, с совершенно сумасшедшей конкуренцией, становиться чемпионом по четыре раза подряд представляется практически невозможным. Хотя этот «Питтсбург» и способен разбить данное утверждение в пух и прах, если удастся сбагрить голкипера Марка-Андре Флери. Малкину 30, Летангу тоже, Кросби и Кесселу по 29, им еще играть и играть на высоком уровне, а фарм-клуб «Уилкс-Бэрри» обязательно продолжит поставлять в главную команду новых генцелов и прочих шири. Защита и так потенциально неплоха, Гончар здорово поработал, достаточно посмотреть на прогресс Думулина и Шульца, и, как оказывается, в любой момент можно взять условного Дэйли, у которого совсем не пошло в «Чикаго», или Хэйнси, который в 36 лет впервые вышел в плей-офф, и спокойно идти к главной цели.

ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ НЕ НАВЯЗЫВАЕТ СХЕМЫ…

А все почему? Именно в «Чикаго» Салливан проникся культурой своеобразного стиля, основанного на контроле шайбы. Именно там подметил, что из всех защитников мышцы качает исключительно Брент Сибрук. Именно там понял, что работа головой и технические навыки важнее всего остального.

Салливан просит своих защитников любой ценой и максимально быстро доставлять шайбу в среднюю зону. Вся игра «Питтсбурга» построена на скорости нападающих, готовых искать себе свободное пространство в средней зоне, что выливается в стремительные атаки. И все оборонцы занимаются этим в меру своих возможностей и умений. Он не будет требовать от Коула передач в клюшку на 40 метров. Не будет просить Шульца выигрывать силовые единоборства. Делай, что лучше всего умеешь, что получается. Майк никого не ограничивает узкими рамками, он пытается исходить из возможностей своих игроков, а не навязывать им какие-то жесткие схемы. И посмотрите, как это здорово работает.

Именно это — едва ли не сильнейшая сторона Салливана. Он осознает потенциал каждого своего подопечного и старается играть на его сильных сторонах. И в этом смысле он идеально подходит «Питтсбургу», располагающему талантами экстра-уровня. Которым всего-то и нужно, что небольшая помощь. В виде модели игры, способной дать им возможность пользоваться своими талантами. Именно поэтому этот союз столь эффективен.

Плюс ко всему он умеет выстраивать отношения, ладит со всеми, и ко всем относится одинаково, будучи предельно уравновешенным, психологически устойчивым, всегда говоря то, что думает. Многие хоккеисты «Пенс» подчеркивали вот эту черту, как одну из определяющих в его успехе. Малкин ты или Кросби, если ты сыграл плохо — ты об этом услышишь.

… И НЕ БОИТСЯ КРИЧАТЬ НА МАЛКИНА

Показательна замечательная история, рассказанная Джоном Тортореллой, работавшим с Салливаном в «Рейнджерс» и «Ванкувере»: «Я смотрел пленку, и Малкин орал на судью, в то время как Салли просто пытался работать с ним, как все тренеры. И затем он внезапно повернулся к Малкину и сказал: “Закрой, *, свой рот”. Представьте себе — новый тренер, всего неделя на посту… Вся скамейка повернула головы и подумала: “Ни * себе. Он только что сказал Малкину закрыть свой рот”. Подобные ситуации важны для тренера. Они показывают, что он ничего не боится, потому что верит в свою правоту. Он создавал командную философию».