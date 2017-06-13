Клуб альтруистов. Кучеров и ещё 9 игроков НХЛ, которым недоплачивают

н. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — $ 4,7 млн в год

Про бескорыстность Кучерова говорят уже достаточно давно, но это не отменяет того факта, что Никиту смело можно признать лидером рейтинга «бессеребренников». В сезоне-2016/17 россиянин занял пятое место в лиге по очкам, и если вынести за скобки Коннора Макдэвида (он доигрывает по контракту новичка), то Кучеров заметно уступает в деньгах всем тем, кто по результативности находится на том же уровне. В своей команде Кучеров даже не второй, а лишь третий форвард по величине зарплаты: «стеклянный» Стэмкос зарабатывает почти вдвое больше, хотя уровень таланта Никиты и Стивена вполне сравним, а оклады Кэллахэна ($ 5,8 млн) и Киллорна ($ 4,4 млн) наверняка иногда заставляют задуматься российского форварда о том, был ли к нему справедлив Стив Айзерман. Контракт Кучерова будет действовать ещё лишь два сезона, после чего босс «Тампы» вряд ли сумеет повторить свой «финт ушами» — сам Никита во время майского чемпионата мира отказался комментировать свой контракт и называть причины согласия на скромное предложение «молний».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Check the flex on that Kucherov knuckle puck. <a href="https://t.co/bwZUnVcR35">pic.twitter.com/bwZUnVcR35</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/805225759493255168">4 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

н. Джон Таварес («Айлендерс») — $ 5,5 млн

Капитан «островитян» дважды входил в число финалистов голосования за «Харт Трофи» и уверенно попадает в число пяти-шести сильнейших центров лиги. Однако по деньгам Таварес недалеко ушёл от Кучерова, хотя на результативность пожаловаться не может: в 510 матчах регулярного чемпионата за карьеру он набрал 471 очко. Таварес — лидер «Айлендерс», но зарабатывает лишь немногим больше, чем Михаил Грабовский ($ 5 млн) и Николай Кулёмин ($ 4,1 млн). Нынешний сезон по действующему контракту будет для капитана «островитян» последним, и, чтобы сохранить Тавареса, клубу придётся быть более щедрым.

н. Тайлер Сегин («Даллас») — $ 5,75 млн

В своё время генеральный менеджер «Бостона» Питер Чиарелли совершенно напрасно обменял Сегина в «Даллас», предварительно подписав с форвардом выгодный для клуба контракт. По очкам, набранным в прошлом сезоне, Сегин был на 15-м месте в лиге, идя вровень с Малкиным, а по уровню зарплаты занял аж 87-е место. После сезона-2018/19 «Далласу» придётся заново подписывать 28-летнего Сегина, чья рыночная стоимость будет уже намного более высокой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Seguin keeps, Seguin buries, and the <a href="https://twitter.com/DallasStars">@DallasStars</a> keep filling the net. <a href="https://twitter.com/hashtag/WSHvsDAL?src=hash">#WSHvsDAL</a><a href="https://t.co/O5q4Xniqfr">https://t.co/O5q4Xniqfr</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/698699724828708864">14 февраля 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

з. Роман Йози («Нэшвилл») — $ 4 млн

Для швейцарского защитника Йози генеральный менеджер «Предаторз» Дэвид Пойл оказался ещё более скуп, чем Айзерман для Кучерова. В ценности Йози для команды все смогли убедиться в нынешнем финале Кубка Стэнли, когда Роман всерьёз рассматривался в качестве претендента на «Конн Смайт Трофи». Йози универсален и эффективен по всей площадке, а его зарплата более чем в два раза уступает окладу Пи Кей Суббэна ($ 9 млн в год).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">But seriously, Roman Josi is almost literally flying tonight. <a href="https://twitter.com/hashtag/NSHvsBOS?src=hash">#NSHvsBOS</a><a href="https://t.co/vzdpNn6srp">https://t.co/vzdpNn6srp</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/674042885356969984">8 декабря 2015 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

н. Патрис Бержерон («Бостон») — $ 6,87 млн

В сравнении с вышеперечисленными героями нашего хит-парада Бержерон — просто богач, но его ценность для команды можно оценить намного более высоко. Патрис не воспринимается элитным центром уровня Кросби, хотя, безусловно, таковым является: в его активе три «Селке Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана), а вклад Бержерона в игру далеко не всегда находит отражение в статистическом протоколе. Бержерон трудолюбив, великолепно играет на вбрасываниях и в защите, обладает лидерскими качествами и умением сдерживать чужих лидеров, но по уровню «кэпхита» едва попадает в топ-40 в лиге.

в. Деван Дубник («Миннесота») — $ 4,33 млн

Летом 2015 года Дубник подписал шестилетний договор с «Уайлд» на сумму $ 26 млн, что стало заметным прогрессом по сравнению с его предыдущим минимальным контрактом на $ 700 тыс. Для «Миннесоты» эта сделка получилась крайне выгодной: Дубник был среди лидеров сезона по проценту сейвов, голам за матч и «сухарям», хотя среди голкиперов занял лишь 21-ю строчку по уровню оклада.

з. Джон Клингберг («Даллас») — $ 4,25 млн

Пока вся лига пыталась играть в шашки, хитрый кот из «Далласа» Джим Нилл успешно сыграл в шахматы и «запер» своего лучшего защитника Клингберга контрактом на семь лет. Оклад размером чуть более $ 4 млн выглядит просто нелепо, когда речь идёт о человеке, почти добравшемся до отметки в 50 очков за сезон. В сезоне-2015/16 швед рассмеялся в лицо так называемому «синдрому второгодника» и финишировал шестым в голосовании за «Норрис Трофи», который Клингбергу наверняка достанется в будущем.

н. Макс Пачьоретти («Монреаль») — $ 4,5 млн

Капитан «Монреаля» — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне. Четыре года подряд он забивает не менее 30 голов за регулярный чемпионат, но получает зарплату середняка, на которую подписался летом 2013-го. Каждый сезон он «кружит» около отметки в 70 очков, что даёт ему основание потребовать более щедрый договор, но до этого ещё два чемпионата подряд ему придётся довольствоваться нынешними деньгами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Pacioretty called 'bank' and the <a href="https://twitter.com/CanadiensMTL">@CanadiensMTL</a> now lead 5-0. <a href="https://t.co/zlMqOUTcaY">pic.twitter.com/zlMqOUTcaY</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/797624602188976128">13 ноября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

н. Блейк Уилер («Виннипег») — $ 5,6 млн

Уилер — ещё один капитан канадской команды, который достоин более крупного контракта. В прошедшем сезоне он поделил 11-е место с Артемием Панариным в списке лучших бомбардиров лиги, хотя этот чемпионат получился для Уилера хуже, чем предыдущий. Среди правых крайних он занял четвёртое место по результативности, а по уровню зарплаты был лишь на 13-й позиции среди хоккеистов своего амплуа.

н. Никлас Бекстрём («Вашингтон») — $ 6,7 млн

Шведский центрфорвард «столичных» вынужден всю карьеру находиться в тени Александра Овечкина, хотя для команды он делает ничуть не меньше, чем россиянин. В сезоне-2016/17 Бекстрём стал четвёртым бомбардиром лиги, на три балла отстав от Кросби и Патрика Кейна, которые получают ощутимо больше ($ 9,5 млн и $ 8,7 млн соответственно). Бекстрём удивительно стабилен и надёжен, не подвержен переменам настроения и не требователен к особым условиям для себя внутри команды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Backstrom was absolutely lethal. <a href="https://t.co/vLRgzHomU6">pic.twitter.com/vLRgzHomU6</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/799098445210390528">17 ноября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>