Гончар: «Питтсбург» сможет выиграть Кубок Стэнли и в следующем году
МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Сергей Гончар надеется, что команда сможет еще раз выиграть Кубок Стэнли в следующем сезоне. Об этом он рассказал ТАСС.
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В ночь на понедельник «Питтсбург» в гостях обыграл «Нэшвилл» в шестом матче финальной серии
«Команда очень серьезно готовилась, подходила к каждой игре, а это непросто делать второй год кряду, — считает Гончар. — Тем более многие наши ребята провели в начале сезона Кубок мира, но сумели сохранить физические кондиции до конца чемпионата. Благодаря настрою и стремлению нам удалось второй год подряд выиграть Кубок Стэнли».
«Надеюсь, мы сможем повторить успех в следующем сезоне. У нас все для этого есть, а проблем с мотивацией точно не будет», — заверил тренер «Питтсбурга».
«Шестой матч был очень напряженным, все понимали цену ошибки. Играть на площадке “Нэшвилла” очень непросто. Ребята под таким давлением сумели не отойти от игрового задания и выполнить тренерские установки. Именно благодаря этому нам удалось одержать победу» — рассказал собеседник ТАСС.
«Нынешний
«Не важно, кто выиграл «Конн Смайт Трофи»
Гончар также высказал мнение об игроках клуба, которые внесли наибольший вклад в итоговый успех.
«Евгений Малкин и Сидни Кросби играли на своем уровне и вели команду за собой. Джейк Гюнтцель здорово себя проявил, ведь новичку очень непросто прийти в лигу и показать такое. Отдельно выделил бы наших вратарей. Защита сумела собраться и сыграть надежно, даже в отсутствии Криса Летанга», — считает специалист.
Приз самому ценному игроку
Для собеседника ТАСС этот Кубок Стэнли стал третьим в карьере: в 2009 году он выиграл трофей как игрок, а в 2016-м и 2017-м — как один из тренеров команды. В качестве тренера Гончар сравнялся по количеству побед в Кубке Стэнли с Владимиром Буре, который выигрывал трофей в составе «Нью-Джерси» в 2000 и 2003 гг. Гончар обошел и Вячеслава Фетисова, который выигрывал трофей дважды как игрок в «Детройте» (1997, 1998) и как тренер в «Нью-Джерси» (2000).
«Когда ты полностью отдаешься своему делу — не думаешь о такого рода достижениях. Главное — сделать свою работу и получить результат. Именно это приятно. А все эти исторические достижения — вторичны», — сказал тренер.
Встреча с Трампом
По традиции,
Также специалист отметил, что пока рано обсуждать расширение его полномочий в команде
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