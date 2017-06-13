Гончар: «Питтсбург» сможет выиграть Кубок Стэнли и в следующем году

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В ночь на понедельник «Питтсбург» в гостях обыграл «Нэшвилл» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 2:0. Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Питтсбурга», команда второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.

«Команда очень серьезно готовилась, подходила к каждой игре, а это непросто делать второй год кряду, — считает Гончар. — Тем более многие наши ребята провели в начале сезона Кубок мира, но сумели сохранить физические кондиции до конца чемпионата. Благодаря настрою и стремлению нам удалось второй год подряд выиграть Кубок Стэнли».

«Надеюсь, мы сможем повторить успех в следующем сезоне. У нас все для этого есть, а проблем с мотивацией точно не будет», — заверил тренер «Питтсбурга».

«Шестой матч был очень напряженным, все понимали цену ошибки. Играть на площадке “Нэшвилла” очень непросто. Ребята под таким давлением сумели не отойти от игрового задания и выполнить тренерские установки. Именно благодаря этому нам удалось одержать победу» — рассказал собеседник ТАСС.

«Нынешний плей-офф был очень непростым — нам пришлось провести по семь игр с “Вашингтоном” и “Оттавой”. Когда стартуешь в играх навылет, все понимают значимость каждого матча.»Нэшвилл" сумел сравнять счет в четвертой игре, но мне понравилось, как в той встрече начал играть «Питтсбург» — мы создавали больше моментов, чем в выигрышных матчах. У нас не было паники — все вышли, зная насколько важно придерживаться заданного курса, — заключил специалист.

«Не важно, кто выиграл «Конн Смайт Трофи»

Гончар также высказал мнение об игроках клуба, которые внесли наибольший вклад в итоговый успех.

«Евгений Малкин и Сидни Кросби играли на своем уровне и вели команду за собой. Джейк Гюнтцель здорово себя проявил, ведь новичку очень непросто прийти в лигу и показать такое. Отдельно выделил бы наших вратарей. Защита сумела собраться и сыграть надежно, даже в отсутствии Криса Летанга», — считает специалист.

Приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ получил капитан «Питтсбурга» Кросби. «Кто выиграл “Конн Смайт Трофи”, не имеет значения. Мне кажется, индивидуальные награды отходят на второй план — для ребят гораздо важнее выиграть Кубок Стэнли», — считает Гончар.

Для собеседника ТАСС этот Кубок Стэнли стал третьим в карьере: в 2009 году он выиграл трофей как игрок, а в 2016-м и 2017-м — как один из тренеров команды. В качестве тренера Гончар сравнялся по количеству побед в Кубке Стэнли с Владимиром Буре, который выигрывал трофей в составе «Нью-Джерси» в 2000 и 2003 гг. Гончар обошел и Вячеслава Фетисова, который выигрывал трофей дважды как игрок в «Детройте» (1997, 1998) и как тренер в «Нью-Джерси» (2000).

«Когда ты полностью отдаешься своему делу — не думаешь о такого рода достижениях. Главное — сделать свою работу и получить результат. Именно это приятно. А все эти исторические достижения — вторичны», — сказал тренер.

Встреча с Трампом

По традиции, команду-обладателя Кубка Стэнли примет в Белом доме президент США. «Мне не приходит в голову то, о чем я бы поговорил с Дональдом Трампом. Честно говоря, пока об этом не думал. Подобные мероприятия обычно не предполагают личного общения, это более формальная встреча», — сказал Гончар.