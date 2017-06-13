ТВ-аудитория шестого матча финала Кубка Стэнли составила 9,5 млн человек

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В ночь на понедельник «Питтсбург» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у «Нэшвилла» со счетом 2:0 (счет в серии — 4−2).

В отчете телекомпании, которая транслировала игры плей-офф на четырех каналах (NBC, NBCSN, CNBC, USA Network), отмечается, что в среднем шесть игр финала посмотрело 4,7 млн зрителей в США. Это лучшие показатели телеаудитории для финала Кубка Стэнли без участия команды из «большой шестерки» («Бостон», «Детройт», «Чикаго», «Монреаль», «Торонто», «Нью-Йорк Рейнджерс»).

Каждую из 84 игр плей-офф НХЛ сезона-2016/17 смотрело в среднем 1,387 млн человек, данный показатель на 11% превышает прошлогодний (1,253 млн человек в 2016 году).

За решающим шестым матчем финальной серии в среднем наблюдало 7,1 млн зрителей, а пик показателя составил 9,5 млн человек, который был зафиксирован в конце третьего периода матча, за 95 секунд до конца которого хоккеисты «Питтсбурга» открыли счет и обеспечили себе победу в матче и серии.