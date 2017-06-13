ТВ-аудитория шестого матча финала Кубка Стэнли составила 9,5 млн человек
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Средняя телеаудитория
плей-офф Кубка Стэнли увеличилась на 11 процентов по сравнению с прошлым годом, ТВ-аудитория решающего 6-го матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составила 9,5 млн человек. Об этом сообщает телекомпания NBC.
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В ночь на понедельник «Питтсбург» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у «Нэшвилла» со счетом 2:0 (счет в серии — 4−2).
В отчете телекомпании, которая транслировала игры
Каждую из 84 игр
За решающим шестым матчем финальной серии в среднем наблюдало 7,1 млн зрителей, а пик показателя составил 9,5 млн человек, который был зафиксирован в конце третьего периода матча, за 95 секунд до конца которого хоккеисты «Питтсбурга» открыли счет и обеспечили себе победу в матче и серии.
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