Владимир Константинов. Последний воин

13 июня 1997 года, через несколько дней после победы в Кубке Стэнли, лимузин, в котором ехали защитники «Детройта» Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов и клубный массажист Сергей Мнацаканов, попал в аварию: машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Как позднее было установлено, водитель лимузина Ричард Гнайда находился под воздействием марихуаны.

Фетисов вскоре был выписан из госпиталя, вернулся в строй и провел еще один сезон в НХЛ. Константинов и Мнацаканов в результате столкновения провели несколько недель в коме, после чего их восстановление происходило очень тяжело. После выхода из этого состояния Константинов был прикован к инвалидному креслу, у него были нарушены речь и память, ввиду чего возвращение в спорт было исключено. Сейчас Владимир проживает в пригороде Детройта Энн-Арборе, его состояние значительно улучшилось: он ходит самостоятельно, правда, с помощью специального приспособления. Однако ему требуется каждодневный уход, который осуществляют сиделки. Иногда Константинов посещает матчи «Ред Уингз».

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Перед финалом-1997 все ждали дуэли Линдрос — Константинов вместе с тоннами зубодробительных силовых приемов. Но не дождались. Скотти Боумэн предпочел накладывать на «роковой легион» пару Лидстрем — Мерфи, полагаясь на их удивительное умение отдать первый пас, отыгрывая любой, даже самый агрессивный прессинг. И совсем не прогадал. Сухой вынос «Филадельфии» говорит сам за себя. Однако я ничуть не сомневаюсь, что Фетисов с Константиновым сыграли бы ничуть не хуже, при этом кому-то надо было присматривать за тройкой Бринд’Амура, которая в плей-офф была не менее, а то и более опасной. И русская пара со своей ролью справилась на все сто процентов.

Я искренне радовался той победе «Детройта». У меня до сих пор есть дома видеокассета решающей встречи с сумасбродным голом Даррена Маккарти, главу из автобиографии которого, посвященную той шайбе, я несколько раз перечитывал. И до сих пор иногда пересматриваю документалку о том финале. Это было потрясающе. И как же больно стало, когда накурившийся и лишенный прав за вождение в нетрезвом виде Ричард Гнайда впилил лимузин с Константиновым и Фетисовым в то дурацкое дерево. В результате кома и не совместимые с хоккеем нарушения в работе организма.

Эта была жуткая печаль. Я до сих пор считаю, что Владинатор был лучшим российским защитником в истории НХЛ, несмотря на все достижения Зубова, Гончара и иже с ними. Это было наиудивительнейшее сочетание высочайшего хоккейного интеллекта, отличной техники и умопомрачительной жесткости. Не просто так его называли «гробовщиком». Честно — я не помню ни одного такого защитника, сочетающего подобные качества, даже в мировой истории, что уж про российскую говорить. На ум приходит разве что блестящий Скотт Стивенс, настолько же жесткий и порой жестокий, но во всем остальном Константинов его превосходил.

Это удивительное умение подкатиться и сыграть в тело, а какие он изумительные диагонали вырезал, как здорово умел подключаться и делать все в духе сборных СССР: стяни на себя двоих и отдай на свободное пространство. Шикарное катание и умение отсечь с пятака вообще любого, даже значительно превосходящего в габаритах нападающего. Ну и его хиты — это просто что-то с чем-то. Он отлавливал на чистом льду даже тех, кто в принципе на такое не попадался. И все эти звезды потом с трудом вставали с круглыми глазами от того, что попали под бульдозер.