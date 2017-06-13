Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30052954/
13 июня 2017, 1:47 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Нью-Джерси» будет выбирать на драфте-2017 первым, «Питтсбург» — последним

НХЛ огласила порядок выбора в первом раунде драфта-2017.

Игроки Питтсбурга ликуют после окончания матча. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Первый номер получил «Нью-Джерси», второй «Филадельфия», третий — «Даллас».

Далее команды идут в следующем порядке: «Колорадо», «Ванкувер», «Вегас», «Аризона», «Баффало», «Детройт», «Флорида», «Лос-Анджелес», «Каролина», «Виннипег», «Тампа-Бэй», «Айлендерс», «Калгари», «Торонто», «Бостон», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Рейнджерс», «Эдмонтон», «Аризона» (обмен с «Миннесотой»), «Коламбус», «Монреаль», «Чикаго», «Сент-Луис» (обмен с «Вашингтоном»), «Оттава», «Даллас» (обмен с «Анахаймом»), «Нэшвилл» и «Питтсбург».

Нью-Джерси Дэвилз
Новости Матчи Состав Статистика
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
11 июня

Мальту лишили победы над Украиной

Валерий Карпин женился

Итальянцы поверили в "переход" Ибрагимовича в "Зенит"