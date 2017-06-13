К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первый номер получил «Нью-Джерси», второй «Филадельфия», третий — «Даллас».

Далее команды идут в следующем порядке: «Колорадо», «Ванкувер», «Вегас», «Аризона», «Баффало», «Детройт», «Флорида», «Лос-Анджелес», «Каролина», «Виннипег», «Тампа-Бэй», «Айлендерс», «Калгари», «Торонто», «Бостон», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Рейнджерс», «Эдмонтон», «Аризона» (обмен с «Миннесотой»), «Коламбус», «Монреаль», «Чикаго», «Сент-Луис» (обмен с «Вашингтоном»), «Оттава», «Даллас» (обмен с «Анахаймом»), «Нэшвилл» и «Питтсбург».