Брылин: Кросби — легенда хоккея, Малкин — один из лучших игроков десятилетия
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин прокомментировал победу «Питтсбург Пингвинз» в Кубке Стэнли.
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«Из тех команд, что видел на хоккейном веку лично я, этот «Питтсбург» вполне можно сравнить с «Детройтом» тех лет. Стиль игры у двух команд всё же несколько отличается, но по самому результату и тому, насколько уверенно команда шла к победе в Кубке Стэнли, готов поставить их на одну доску. Для костяка «Питтсбурга» — Кросби, Малкина, Флёри, Летанга — это уже третий Кубок Стэнли, хотя перерыв между первым и вторым титулом
Лично для меня давно было ясно, что в случае с Кросби речь идёт об одной из легенд мирового хоккея, лучшем игроке из ныне действующих. Человек выиграл всё, что только можно, и не просто выиграл, а во всех
Третий кубок Малкина? Конечно, я рад, что ещё один российский игрок добился такого значимого результата. Это говорит о том, что наши таланты продолжают демонстрировать тот уровень и класс, с которым ассоциируется во всём мире российский хоккей. Вне всяких сомнений, Малкин является одним из лучших игроков последнего десятилетия. И речь не только о его титулах, но и, как и в случае с Кросби, о стабильности демонстрируемого им из года в год хоккея, — приводятся слова Брылина на официальном сайте НХЛ.
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