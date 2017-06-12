Чемпионский парад «Питтсбурга» запланирован на 14 июня

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Маршрут парада совпадает с тем, что был в 2009 и 2016 годах, однако в этот раз он закончится в Пойнт-стейт-парке.

Напомним, накануне «Пингвинз» в шестом матче финальной серии победили «Нэшвилл» (2:0, счет в серии 4−2) и завоевали Кубок Стэнли.