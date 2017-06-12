Канадцы назвали Сидни Кросби лучшим спортсменом XXI века
Sportsnet провёл опрос среди канадцев: «Кто является лучшим спортсмен XXI века?» Большинство назвало капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (26%), в тройку вошли ямайский легкоатлет Усэйн Болт (16%) и американский пловец Майкл Фелпс (12%).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
29-летний Кросби является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), обладателем Кубка Канады (2016), чемпионом мира (2015). Кроме того, он дважды подряд был признан самым ценным игроком
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter