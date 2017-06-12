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12 июня 2017, 22:28 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Канадцы назвали Сидни Кросби лучшим спортсменом XXI века

Sportsnet провёл опрос среди канадцев: «Кто является лучшим спортсмен XXI века?» Большинство назвало капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (26%), в тройку вошли ямайский легкоатлет Усэйн Болт (16%) и американский пловец Майкл Фелпс (12%).

Sportsnet провёл опрос среди канадцев: Кто является лучшим спортсмен XXI века? Большинство назвало капитана Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> <span class=error>Сидни</span> <span class=error>Кросби</span> (26) в тройку вошли ямайский легкоатлет <span class=error>Усэйн</span> Болт (16) и американский пловец Майкл <span class=error>Фелпс</span> (12). Увеличить
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29-летний Кросби является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), обладателем Кубка Канады (2016), чемпионом мира (2015). Кроме того, он дважды подряд был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ и завоевал множество других индивидуальных наград.

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