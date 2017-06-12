Борис Майоров: Феномен Малкина в том, что он опасен везде!

Я очень рад сейчас за Малкина. В первую очередь за то, что Евгений не посрамил нашу школу. Ну и себя здорово показал. Обратите внимание, про Евгения в североамериканских СМИ крайне редко пишут, что вот, дескать, у него спад… Он всегда на уровне. И главное — его игра смотрится именно. Малкин ведь очень не стандартный и разнообразный форвард. У него нет любимой точки для броска, куда он приезжает и ждет — когда ему шайбу отдадут. Вот, допустим, в игре еще одного нашего знаменитого энхаэловца — капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — такое порой прослеживается. А Евгений — совсем другое дело, он работает по всей зоне атаки. И везде опасен. Поэтому он и очки набирает равномерно — и за голы, и за передачи.

За это я именно Малкина считаю нашим лучшим представителем в клубах НХЛ. Пусть не обижается Овечкин… Но Евгений все же гораздо более разносторонний игрок. Он хорош и в подыгрыше, игре на партнера. Но если ситуация потребует, может решить исход опасного момента и индивидуально. Плюс Малкин прекрасно подготовлен физически и очень хорошо скоординирован.

А еще я бы отметил, что Евгению очень повезло с командой. Вот «Питтсбург» — как раз для него! Там всегда привечали умных и талантливых игровиков. И не случайно, что сейчас во главе «пингвинов» оказались такие мастера, как Малкин и Сидни Кросби. Два в первую очередь креативных нападающих.

В этом сезоне Малкин здорово себя проявил в плей-офф — стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли. А это не так просто! Все же матчи там гораздо напряженнее, с психологическим подтекстом — оступаться ведь нельзя… И звездным игрокам порой именно в битвах на вылет проявить себя бывает трудно. Поэтому и вклад игрока в победу за Кубок более ценен.

Почему тогда второй год подряд приз самого ценного игрока плей-офф получил не Малкин, а Кросби? Мне трудно оценить решение «Питтсбурга». Скажу лишь, что и Сидни очков набрал не мало. Он ведь отстал от Евгения всего на один балл. Может, Малкина стимулирует такая заочная конкуренция с Кросби? А тренер «пингвинов» успешно этим пользуется. В мои времена такое соперничество тоже было — правда, в основном в ЦСКА, откуда в сборную попадали две с половиной пятерки.

Многих, наверное, больше удивляет другой факт — что Евгений стал в плей-офф лидером не только по набранным очкам, но и по штрафным минутам. Говорят, такого не бывало с 1947 года. Но я легко могу объяснить такой феномен.

Малкин ведь в борьбе очень неуступчив! И просто так шайбу никогда не отдаст. А, если надо, может сопернику и в рукопашной драке сдачи дать. Да так, что мало никому не покажется. И я считаю, что такое поведение на площадке в плей-офф как раз абсолютно нормально.

Ведь при этом никто не скажет, что Евгений намеренно играет грубо. А показывать противнику характер в жестких поединках плей-офф порой просто необходимо. Вот так Малкин удалений и нахватал….

Еще раз повторю: я очень доволен, что наш форвард выиграл уже третий Кубок Стэнли. Дай ему Бог и четвертый! Думаю, что он и сам на достигнутом останавливаться не намерен.