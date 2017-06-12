Борис Майоров: Феномен Малкина в том, что он опасен везде!
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение об очередной победе форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в Кубке Стэнли.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Я очень рад сейчас за Малкина. В первую очередь за то, что Евгений не посрамил нашу школу. Ну и себя здорово показал. Обратите внимание, про Евгения в североамериканских СМИ крайне редко пишут, что вот, дескать, у него спад… Он всегда на уровне. И главное — его игра смотрится именно. Малкин ведь очень не стандартный и разнообразный форвард. У него нет любимой точки для броска, куда он приезжает и ждет — когда ему шайбу отдадут. Вот, допустим, в игре еще одного нашего знаменитого энхаэловца — капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — такое порой прослеживается. А Евгений — совсем другое дело, он работает по всей зоне атаки. И везде опасен. Поэтому он и очки набирает равномерно — и за голы, и за передачи.
За это я именно Малкина считаю нашим лучшим представителем в клубах НХЛ. Пусть не обижается Овечкин… Но Евгений все же гораздо более разносторонний игрок. Он хорош и в подыгрыше, игре на партнера. Но если ситуация потребует, может решить исход опасного момента и индивидуально. Плюс Малкин прекрасно подготовлен физически и очень хорошо скоординирован.
А еще я бы отметил, что Евгению очень повезло с командой. Вот «Питтсбург» — как раз для него! Там всегда привечали умных и талантливых игровиков. И не случайно, что сейчас во главе «пингвинов» оказались такие мастера, как Малкин и Сидни Кросби. Два в первую очередь креативных нападающих.
В этом сезоне Малкин здорово себя проявил в
Почему тогда второй год подряд приз самого ценного игрока
Многих, наверное, больше удивляет другой факт — что Евгений стал в
Малкин ведь в борьбе очень неуступчив! И просто так шайбу никогда не отдаст. А, если надо, может сопернику и в рукопашной драке сдачи дать. Да так, что мало никому не покажется. И я считаю, что такое поведение на площадке в
Ведь при этом никто не скажет, что Евгений намеренно играет грубо. А показывать противнику характер в жестких поединках
Еще раз повторю: я очень доволен, что наш форвард выиграл уже третий Кубок Стэнли. Дай ему Бог и четвертый! Думаю, что он и сам на достигнутом останавливаться не намерен.
|12.06.2017 03:00
|Зрители 17271
|Плей-офф: Финал
|Bridgestone Arena
|Нэшвилл Предаторз
|0:2
|Питтсбург Пингвинз
|(0:0, 0:0, 0:2)
|Питер Лавиолетт
|Майк Салливан
|Пекка Ринне 58:45
|Мэттью Мюррей
|1-й период
|Ян Коул
|13:14
|2-й период
|Конор Шири
|24:38
|3-й период
|Олли Мяяття
|47:19
|Тревор Дэйли
|48:47
|Патрик Хернквист (Джаст. Шульц, К. Куниц)
|58:25
|Карл Хагелин (Б. Дюмулин)
|п.в.
|59:46
|0
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|П. Хернквист (Питтсбург Пингвинз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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