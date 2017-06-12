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12 июня 2017, 17:26 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Боб Бунер стал главным тренером клуба НХЛ «Флорида»

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Канадец Боб Бунер назначен на пост главного тренера «Флориды Пантерз», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Бунер начал тренерскую карьеру в НХЛ в качестве помощника тренера в «Коламбус Блю Джекетс». Последние два сезона 46-летний специалист работал ассистентом в «Сан-Хосе Шаркс». В качестве игрока он действовал на позиции защитника, сыграл в 630 матчах НХЛ за «Баффало», «Нэшвилл», «Питтсбург», «Калгари», «Каролину» и «Колорадо».

«После серьезного поиска мы рады приветствовать в команде Боба в качестве нового главного тренера “Флориды”. У него современное видение игры, он заинтересован в работе с нашими молодыми игроками. Мы верим, что это тот человек, который вернет клуб в борьбу за главную цель — Кубок Стэнли», — сказал генеральный менеджер клуба Дэйл Тэллон.

«Флорида» по итогам минувшего сезона не сумела попасть в плей-офф.

Флорида Пантерз
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