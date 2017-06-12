Боб Бунер стал главным тренером клуба НХЛ «Флорида»

Бунер начал тренерскую карьеру в НХЛ в качестве помощника тренера в «Коламбус Блю Джекетс». Последние два сезона 46-летний специалист работал ассистентом в «Сан-Хосе Шаркс». В качестве игрока он действовал на позиции защитника, сыграл в 630 матчах НХЛ за «Баффало», «Нэшвилл», «Питтсбург», «Калгари», «Каролину» и «Колорадо».

«После серьезного поиска мы рады приветствовать в команде Боба в качестве нового главного тренера “Флориды”. У него современное видение игры, он заинтересован в работе с нашими молодыми игроками. Мы верим, что это тот человек, который вернет клуб в борьбу за главную цель — Кубок Стэнли», — сказал генеральный менеджер клуба Дэйл Тэллон.