Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30049900/
12 июня 2017, 15:26 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин заявил, что рад победе Малкина в Кубке Стэнли

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рад тому факту, что его партнер по российской сборной Евгений Малкин в третий раз стал обладателем Кубка Стэнли. Об этом он рассказал журналистам.

В ночь на понедельник «Питтсбург Пингвинз», за который выступает Малкин, одержал четвертую победу над «Нэшвиллом», что позволило ему выиграть финальную серию Кубка Стэнли. Команда, которая на пути к финалу выбила из розыгрыша «Вашингтон», второй раз подряд стала обладателем трофея.

«Я просто за него рад, — сказал Овечкин. — Поздравить пока не успел — все-таки разница во времени, да и отмечали они, наверное. Отрадно, когда русские ребята выигрывают трофей».

Овечкин после поражения от «Питтсбурга» не смог помочь сборной России на чемпионате мира, поскольку завершал сезон с травмой.

«Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем перед пропущенным чемпионатом мира. Какие-то болячки заживают быстрей, какие-то медленней. Посмотрим, как пойдет срок восстановления», — отметил он.

Малкин стал обладателем Кубка Стэнли в третий раз. В прошедшем плей-офф НХЛ он, набрав 28 очков, стал лучшим бомбардиром.

12.06.2017 03:00 Плей-офф: Финал Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 0:2 Питтсбург Пингвинз
(0:0, 0:0, 0:2)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Майк Салливан
Вратари
Пекка Ринне 58:45 Мэттью Мюррей
1-й период
Ян Коул 13:14
2-й период
Конор Шири 24:38
3-й период
Олли Мяяття 47:19
Тревор Дэйли 48:47
Патрик Хернквист (Джаст. Шульц, К. Куниц) 58:25
Карл Хагелин (Б. Дюмулин) п.в. 59:46
Статистика
0 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Хернквист (Питтсбург Пингвинз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
12 июня

Легкоатлетка Клишина выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне

Третьяк: клубы КХЛ могут создать нужные условия для возвращения звезд калибра Малкина

Бутов: IAAF должна ратифицировать мировой рекорд Ласицкене, если та установит его в РФ