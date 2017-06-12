Овечкин заявил, что рад победе Малкина в Кубке Стэнли

В ночь на понедельник «Питтсбург Пингвинз», за который выступает Малкин, одержал четвертую победу над «Нэшвиллом», что позволило ему выиграть финальную серию Кубка Стэнли. Команда, которая на пути к финалу выбила из розыгрыша «Вашингтон», второй раз подряд стала обладателем трофея.

«Я просто за него рад, — сказал Овечкин. — Поздравить пока не успел — все-таки разница во времени, да и отмечали они, наверное. Отрадно, когда русские ребята выигрывают трофей».

Овечкин после поражения от «Питтсбурга» не смог помочь сборной России на чемпионате мира, поскольку завершал сезон с травмой.

«Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем перед пропущенным чемпионатом мира. Какие-то болячки заживают быстрей, какие-то медленней. Посмотрим, как пойдет срок восстановления», — отметил он.