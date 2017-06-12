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12 июня 2017, 14:47 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Малкин заслужил MVP, была предвзятость». Эксперты — о финале Кубка Стэнли

Евгений Малкин в третий раз выиграл главный трофей НХЛ. Эксперты рассуждают о его успехе и отмечают, что он заслужил «Конн Смайт Трофи».

Евгений <span class=error>Малкин</span> в третий раз выиграл главный трофей <span class=error>НХЛ</span>. Эксперты рассуждают о его успехе и отмечают что он заслужил <span class=error>Конн</span> <span class=error>Смайт</span> <span class=error>Трофи</span>. Увеличить
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Олимпийский чемпион Дмитрий Юшкевич, главный тренер «Нефтехимика», первый российский тафгай в НХЛ Андрей Назаров и двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков обсудили победу «Питтсбурга» в Кубке Стэнли, а также отметили большую заслугу в ней российского нападающего команды Евгения Малкина.

— Малкин — трёхкратный обладатель кубка Стэнли. Он стал легендой?

Юшкевич: Я думаю, что надо подождать завершения карьеры, а потом объявлять человека легендой. Может быть, он выиграет не три, а четыре или пять кубков Стэнли. Легендой можно назвать людей, которые завершили свою карьеру, и путь которых в хоккее можно объективно оценить. Безусловно, это выдающийся результат не только для Евгения, но и для всех игроков «Питтсбурга».

Назаров: Безусловно. Малкин — легендарный российский форвард, который всем всё доказал своей игрой. Пользуюсь случаем, от лица хоккейного клуба «Нефтехимик» хотел бы поздравить его с завоеванием третьего кубка Стэнли. Кстати, Малкину только 30 лет, у него есть все шансы замахнуться на четвёртый трофей. Тогда это будет бомба!

Бадюков: Я считаю, что да. Я не знаю, почему он не попал в список из 100 лучших игроков НХЛ. Для меня, как и для многих, это является недопустимым решением. Один раз выиграть кубок Стэнли считается для хоккеиста просто верхом мечтаний, а тут три раза. Мы видим, как он по ходу своей карьеры превращается и уже стал человеком-легендой, матёрым и многогранным хоккеистом, который выполняет многие задания, действует на команду, действует так, как нужно. Не зря он стал лучшим бомбардиром плей-офф.

— Считаете ли вы справедливым, что приз MVP плей-офф отдали Сидни Кросби, а не лучшему бомбардиру Евгению Малкину?

Юшкевич: Думаю, что присутствовала определённая предвзятость. Евгений уже получал этот приз, когда в первый раз выигрывал с «Питтсбургом» кубок Стэнли.

Наверное, решение в пользу Кросби было принято потому, что это канадский хоккеист. Нужно было и его не обделить. Знаю, что он не забивал много шайб и не отдавал много передач, в отличие от Евгения, но он делал очень большую работу в невидимых моментах. Он улучшил свою игру в защите, стал правильно возвращаться в оборону. Поэтому тренер говорил, что Сидни, не забивая шайб, приносит много пользы команде без голевых серий.

Назаров: Конечно, Малкин заслужил получить MVP как лучший бомбардир плей-офф, но не забывайте, что при прочих равных, в Северной Америке всегда сделаю выбор в пользу своих. Кросби тоже был хорош, он — супермедийная личность. Видимо, организаторы решили остановить свой выбор именно на нём.

Бадюков: Я считаю, что это несправедливо. В глубине души до последнего надеялся, что приз отдадут именно Малкину. Но, конечно, капитан Кросби, и все его любят, это было понятно. Но лучший бомбардир плей-офф заслужил это звание. Я посмотрел его интервью. Мне кажется, он рассчитывал на это. Он грамотно ответил. Но Сид тоже заслужил трофей. Отметим, что два человека и вратарь заслуживали это звание, но Мюррей не сыграл достаточно матчей. Хотя сегодня ночью два вратаря сыграли потрясающе. Заслуга Мюррея в победе «Питтсбурга», безусловно, есть.

— Малкин выиграл три кубка Стэнли. Не пора ли ехать за олимпийским золотом и Кубком Гагарина?

Юшкевич: Это решение каждого человека в отдельности. Мы не можем судить ни одного из игроков, которые принимают одно или другое решение. Хочется пожелать Евгению удачи, здоровья, и чтобы на трёх кубках Стэнли он не останавливался!

Назаров: Было бы здорово, если бы Малкин вернулся в Россию на один год, завоевал бы кубок Гагарина, сыграл бы на Олимпиаде, выиграл её, а затем можно отправляться назад в НХЛ, за очередным кубком Стэнли.

Бадюков: Ехать-то можно, но насчёт Олимпиады всё ясно, он туда не поедет, как и остальные хоккеисты из НХЛ. Не знаю, как будут решать вопрос с Александром Овечкиным. Малкин превратился в такого игрока, который способен решать любые задачи любого уровня. Это могла бы быть наиважнейшая фигура для нашей сборной. Что касается Кубка Гагарина, то возвращаться в Россию Евгению пока рановато.

12.06.2017 03:00 Плей-офф: Финал Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 0:2 Питтсбург Пингвинз
(0:0, 0:0, 0:2)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Майк Салливан
Вратари
Пекка Ринне 58:45 Мэттью Мюррей
1-й период
Ян Коул 13:14
2-й период
Конор Шири 24:38
3-й период
Олли Мяяття 47:19
Тревор Дэйли 48:47
Патрик Хернквист (Джаст. Шульц, К. Куниц) 58:25
Карл Хагелин (Б. Дюмулин) п.в. 59:46
Статистика
0 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Хернквист (Питтсбург Пингвинз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
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