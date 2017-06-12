«Малкин заслужил MVP, была предвзятость». Эксперты — о финале Кубка Стэнли
Евгений Малкин в третий раз выиграл главный трофей НХЛ. Эксперты рассуждают о его успехе и отмечают, что он заслужил «Конн Смайт Трофи».
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Олимпийский чемпион Дмитрий Юшкевич, главный тренер «Нефтехимика», первый российский тафгай в НХЛ Андрей Назаров и двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков обсудили победу «Питтсбурга» в Кубке Стэнли, а также отметили большую заслугу в ней российского нападающего команды Евгения Малкина.
— Малкин — трёхкратный обладатель кубка Стэнли. Он стал легендой?
Юшкевич: Я думаю, что надо подождать завершения карьеры, а потом объявлять человека легендой. Может быть, он выиграет не три, а четыре или пять кубков Стэнли. Легендой можно назвать людей, которые завершили свою карьеру, и путь которых в хоккее можно объективно оценить. Безусловно, это выдающийся результат не только для Евгения, но и для всех игроков «Питтсбурга».
Назаров: Безусловно. Малкин — легендарный российский форвард, который всем всё доказал своей игрой. Пользуюсь случаем, от лица хоккейного клуба «Нефтехимик» хотел бы поздравить его с завоеванием третьего кубка Стэнли. Кстати, Малкину только 30 лет, у него есть все шансы замахнуться на четвёртый трофей. Тогда это будет бомба!
Бадюков: Я считаю, что да. Я не знаю, почему он не попал в список из 100 лучших игроков НХЛ. Для меня, как и для многих, это является недопустимым решением. Один раз выиграть кубок Стэнли считается для хоккеиста просто верхом мечтаний, а тут три раза. Мы видим, как он по ходу своей карьеры превращается и уже стал
— Считаете ли вы справедливым, что приз MVP
Юшкевич: Думаю, что присутствовала определённая предвзятость. Евгений уже получал этот приз, когда в первый раз выигрывал с «Питтсбургом» кубок Стэнли.
Наверное, решение в пользу Кросби было принято потому, что это канадский хоккеист. Нужно было и его не обделить. Знаю, что он не забивал много шайб и не отдавал много передач, в отличие от Евгения, но он делал очень большую работу в невидимых моментах. Он улучшил свою игру в защите, стал правильно возвращаться в оборону. Поэтому тренер говорил, что Сидни, не забивая шайб, приносит много пользы команде без голевых серий.
Назаров: Конечно, Малкин заслужил получить MVP как лучший бомбардир
Бадюков: Я считаю, что это несправедливо. В глубине души до последнего надеялся, что приз отдадут именно Малкину. Но, конечно, капитан Кросби, и все его любят, это было понятно. Но лучший бомбардир
— Малкин выиграл три кубка Стэнли. Не пора ли ехать за олимпийским золотом и Кубком Гагарина?
Юшкевич: Это решение каждого человека в отдельности. Мы не можем судить ни одного из игроков, которые принимают одно или другое решение. Хочется пожелать Евгению удачи, здоровья, и чтобы на трёх кубках Стэнли он не останавливался!
Назаров: Было бы здорово, если бы Малкин вернулся в Россию на один год, завоевал бы кубок Гагарина, сыграл бы на Олимпиаде, выиграл её, а затем можно отправляться назад в НХЛ, за очередным кубком Стэнли.
Бадюков:
|12.06.2017 03:00
|Плей-офф: Финал
|Bridgestone Arena
|Нэшвилл Предаторз
|0:2
|Питтсбург Пингвинз
|(0:0, 0:0, 0:2)
|Питер Лавиолетт
|Майк Салливан
|Пекка Ринне 58:45
|Мэттью Мюррей
|1-й период
|Ян Коул
|13:14
|2-й период
|Конор Шири
|24:38
|3-й период
|Олли Мяяття
|47:19
|Тревор Дэйли
|48:47
|Патрик Хернквист (Джаст. Шульц, К. Куниц)
|58:25
|Карл Хагелин (Б. Дюмулин)
|п.в.
|59:46
|0
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|П. Хернквист (Питтсбург Пингвинз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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