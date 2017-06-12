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12 июня 2017, 14:03 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Вячеслав Быков: Победа «Питтсбурга»? Про спортивный террор говорить не хочется

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков заявил, что рад за нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, однако отметил, что принципиально не смотрит НХЛ. Специалист отметил, что он не согласен со взглядами лиги.

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков заявил что рад за нападающего Питтсбурга Евгения Малкина однако отметил что принципиально не смотрит НХЛ. Увеличить
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© РИА "Новости"

─ Про спортивный террор говорить не очень хочется, — цитирует «Спорт день за днем» Быкова. — Я рад за наших ребят, но не хочется пропагандировать эту лигу. Их отношение ко всему миру заставляет меня так действовать. Я не смотрю НХЛ, это моя принципиальная позиция. Что касается наших игроков, это их выбор. Я рад, что у того же Жени Малкина все получается. Но в остальном, я категорически против того, что происходит в НХЛ и не согласен с их взглядами.

Напомним, что сегодня «Питтсбург» одержал победу в Кубке Стэнли, обыграл «Нэшвилл» со счетом 4−2 в финальной серии. Малкин стал первым игроком за 70 лет, который стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав больше всего штрафного времени. В 25 матчах форвард записал на свой счет 28 (10+18) очков. При этом 30-летний хоккеист набрал 53 штрафные минуты.

12.06.2017 03:00 Плей-офф: Финал Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 0:2 Питтсбург Пингвинз
(0:0, 0:0, 0:2)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Майк Салливан
Вратари
Пекка Ринне 58:45 Мэттью Мюррей
1-й период
Ян Коул 13:14
2-й период
Конор Шири 24:38
3-й период
Олли Мяяття 47:19
Тревор Дэйли 48:47
Патрик Хернквист (Джаст. Шульц, К. Куниц) 58:25
Карл Хагелин (Б. Дюмулин) п.в. 59:46
Статистика
0 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Хернквист (Питтсбург Пингвинз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
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