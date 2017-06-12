Вячеслав Быков: Победа «Питтсбурга»? Про спортивный террор говорить не хочется

─ Про спортивный террор говорить не очень хочется, — цитирует «Спорт день за днем» Быкова. — Я рад за наших ребят, но не хочется пропагандировать эту лигу. Их отношение ко всему миру заставляет меня так действовать. Я не смотрю НХЛ, это моя принципиальная позиция. Что касается наших игроков, это их выбор. Я рад, что у того же Жени Малкина все получается. Но в остальном, я категорически против того, что происходит в НХЛ и не согласен с их взглядами.

Напомним, что сегодня «Питтсбург» одержал победу в Кубке Стэнли, обыграл «Нэшвилл» со счетом 4−2 в финальной серии. Малкин стал первым игроком за 70 лет, который стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав больше всего штрафного времени. В 25 матчах форвард записал на свой счет 28 (10+18) очков. При этом 30-летний хоккеист набрал 53 штрафные минуты.