Малкин дорос до Ларионова

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Минувшей ночью российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вместе со своей командой одержал победу в финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз». Этот трофей стал пятым в истории существования «пингвинов» и третьим в карьере россиянина.

«Удивительная победа, удивительная серия. Мы играли против великолепного соперника. Наша оборона проделала великолепную работу, особенно это касается меньшинства «три на пять» в третьем периоде, — сказал Малкин в эфире канала TSN -.

Я всегда говорил, что «Питтсбург» — это лучший клуб, лучшая организация и удивительная команда. У нас есть потрясающий шанс выигрывать каждый год, у нас в каждом сезоне есть на это шанс, — подытожил россиянин.

Еще одним достижением Малкина, ранее не покорявшимся никому из российских хоккеистов, стала вторая подряд победа в бомбардирской гонке плей-офф НХЛ.

По итогам сезона Евгений набрал 28 очков (10 шайб + 18 передач).

Однако приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ получил не он, а его одноклубник — капитан и лидер «Питтсбурга» Сидни Кросби. Сам Евгений, отвечая на вопрос о важности личной награды, подчеркнул, что достижения команды всегда имеют больший вес.

«Я не расстроен этим. Сейчас главное — победа команды, а это потрясающе. Сегодня было очень тяжело. Мы потратили много эмоций. Здорово, что мы забили в концовке. Удача сегодня была на нашей стороне», — приводит его слова официальный сайт НХЛ.

Вице-президент магнитогорского «Металлурга», чьим воспитанником является Малкин, Геннадий Величкин заявил, что Евгения можно считать самым успешным российским игроком в истории НХЛ.

«Я поздравляю Женьку искренне, от всей души.

Он — лучший игрок в мире однозначно для нас, для россиян, да и для североамериканцев тоже. Я уверен в том, что Малкин — лучший россиянин в истории НХЛ. Самый лучший и самый успешный.

И я рад, что немножко имею отношение к нему, это наш воспитанник. Женя, ты — красавец! Мы всегда ждем его дома. Пока я до Жени не дозвонился, только сбросил сообщение, очень хочу поздравить его очно, — цитирует его «Р-Спорт».

Напомним, что Малкин является не единственным россиянином в истории НХЛ, завоевавшим за свою карьеру три Кубка Стэнли.

Так, к примеру, три трофея за карьеру выиграл другой легендарный российский хоккеист — Игорь Ларионов. «Профессор», как его было принято называть, праздновал успех в составе «Детройт Ред Вингз» в 1997, 1998 и 2002 годах. Ровно в эти же годы и ровно в той же команде трофеи брала еще одна легенда отечественного хоккея — нападающий Сергей Федоров. Форвард до сих пор занимает первое место среди российских хоккеистов по количеству очков, передач, голов в меньшинстве в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, не так давно уступив Александру Овечкину только по обычным голам в «регулярках».

Примечательно, что они, как и Малкин, поднимали над головой Кубок Стэнли два сезона подряд.

Три Кубка Стэнли есть и у центрального нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Сергея Брылина. Россиянин, являющийся воспитанником столичного ЦСКА, выступал за «дьяволов» в их успешный период и побеждал в розыгрыше НХЛ в 1995, 2000 и 2003 годах.

Еще одним трехкратным триумфатором Кубка Стэнли является действующий руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов.

В 1997 и 1998 годах легендарный защитник брал трофей вместе с Ларионовым и Федоровым, защищая цвета «Детройта», а в 2000-м году снова стал обладателем Кубка Стэнли, но уже в качестве помощника главного тренера «Нью-Джерси», где в то время под его руководством как раз выступал Брылин.

Еще один россиянин, трижды завоевавший Кубок Стэнли, — Сергей Гончар. Как и Малкин, атакующий защитник все три раза становился обладателем трофея в составе «Питтсбурга», причем ровно в тот же период, что и Евгений — в 2009, 2016 и 2017 годах. Подвох в том, что в качестве хоккеиста Гончар праздновал успех лишь в 2009-м году, а все последующие его достижения былим им покорены уже на должности специалиста по развитию защитников «пингвинов».