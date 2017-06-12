Кто достойнее — Малкин или Кросби? 5 лучших хоккеистов плей-офф НХЛ
Престижного «Конна Смайта» отдали Сидни Кросби, который был далеко не самым очевидным претендентов на приз. Почему обошли Евгения Малкина?
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В Национальной хоккейной лиге подошёл к завершению сезон-2016/17: Кубок Стэнли выиграл «Питтсбург», а обладателем «Конн Смайт Трофи» стал Сидни Кросби. Возможно, это стало даже неожиданность для него самого, поскольку когда комиссар лиги Гэри Беттмэн под традиционное улюлюканье трибун объявил имя обладателя, то капитан «Пингвинз» отозвался далеко не сразу. Не умаляя всех достоинств Сидни, который стал третьим хоккеистом в истории, взявшим два кубковых титула MVP подряд, стоит привести имена ещё четырёх игроков, которые были достойны этого приза никак не меньше, чем 87-й номер «Питтсбурга».
н. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Вопросов к самому Сиду нет абсолютно никаких. Кросби вновь продемонстрировал потрясающие лидерские качества, выдержал в финальной серии психологические «наезды» со стороны Суббэна и был одним из лучших игроков на льду. В 24 матчах
Однако, при всех своих успехах, Кросби вряд ли был стопроцентным фаворитом голосования на «Конна Смайта» — единого и бесспорного кандидата на этот раз выявить не удалось. Само голосование закрывается за 10 минут до окончания третьего периода, это могло сыграть свою роль, ведь к тому моменту счёт оставался не открыт, и исход встречи, серии и обладатель Кубка были ещё не известны. Экспертное сообщество и лига выбрали беспроигрышный вариант, поставив на всем известного парня, которого принято называть «лучшим хоккеистом мира». Что ж, это тот случай, когда и согласиться, и оспорить это мнение будет одинаково трудно.
н. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Именно Малкин фигурировал в числе главных претендентов на «Конн Смайт Трофи», когда серия с «Нэшвиллом» только начинала обороты. Главный козырь россиянина — это статистика, по которой он стал лучшим бомбардиром
Скорее всего, подвела россиянина не вполне стабильная игра в заключительных встречах финала. В трёх из четырёх заключительных матчей он уходил со льда без набранных очков, и это заслонило у голосовавших подвиги Евгения в серии с «Коламбусом», а также пятиматчевую результативную серию в противостоянии с «Вашингтоном». Словом, Малкин был ничуть не хуже Кросби, но «Конн Смайт» достался не ему.
Зато Евгению сполна воздали должное североамериканские эксперты, среди которых был даже Дон Черри, вновь громко раскритиковавший пресловутый февральский список из 100 лучших игроков, куда Малкин не попал. «Может быть
в. Пекка Ринне («Нэшвилл»)
Ринне — главная и единственная
Финна удивительным образом «прокатывают» с индивидуальными наградами: в голосовании на «Везину» он трижды попадал в число трёх лучших, но ни разу не становился победителем, а в номинации на «Харта» остановился на четвёртом месте.
н. Джейк Гюнцель («Питтсбург»)
Очевидно, экспертное жюри, определявшее своим голосованием будущего обладателя «Конна Смайта», решило, что для новичка будет слишком большой наградой взять этот трофей в свой первый же сезон в НХЛ. Возможно это так, но новобранец Гюнцель в свои 22 года стал лучшим снайпером
в. Мэтт Мюррей («Питтсбург»)
Поодиночке ни Мюррей, ни
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