Болельщики выпустили в продажу майку: «Судьи разрушили мечту о Кубке Стэнли»

На майке красуется надпись «Арбитры разрушили мечту о Кубке Стэнли. Верните хоккей назад». Этот призыв — явный намёк на неоднозначный эпизод в начале второго периода шестого матча, когда ранний свисток судьи не дал команде «Нэшвилл Предаторз» открыть счёт в игре. Матч завершился победой «Питтсбург Пингвинз», который стал обладателем Кубка Стэнли.



Стоимость футболки составляет $ 12,99, не считая доставки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Alright- now available! Probably will be up tonight through tomorrow so jump on it before we take these down! $12.99 <a href="https://t.co/2onhmZbJxF">pic.twitter.com/2onhmZbJxF</a></p>— Bring Hockey Back (@BringHockeyBack) <a href="https://twitter.com/BringHockeyBack/status/874102235323449344">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>