Болельщики выпустили в продажу майку: «Судьи разрушили мечту о Кубке Стэнли»
Один из болельщицких
интернет-магазинов Северной Америки выпустил в продаже специальный тираж футболок, посвящённых итогу финала Кубка Стэнли.
На майке красуется надпись «Арбитры разрушили мечту о Кубке Стэнли. Верните хоккей назад». Этот призыв — явный намёк на неоднозначный эпизод в начале второго периода шестого матча, когда ранний свисток судьи не дал команде «Нэшвилл Предаторз» открыть счёт в игре. Матч завершился победой «Питтсбург Пингвинз», который стал обладателем Кубка Стэнли.
Стоимость футболки составляет $ 12,99, не считая доставки.
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