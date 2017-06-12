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12 июня 2017, 12:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Болельщики выпустили в продажу майку: «Судьи разрушили мечту о Кубке Стэнли»

Один из болельщицких интернет-магазинов Северной Америки выпустил в продаже специальный тираж футболок, посвящённых итогу финала Кубка Стэнли.

На майке красуется надпись «Арбитры разрушили мечту о Кубке Стэнли. Верните хоккей назад». Этот призыв — явный намёк на неоднозначный эпизод в начале второго периода шестого матча, когда ранний свисток судьи не дал команде «Нэшвилл Предаторз» открыть счёт в игре. Матч завершился победой «Питтсбург Пингвинз», который стал обладателем Кубка Стэнли.

Стоимость футболки составляет $ 12,99, не считая доставки.

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