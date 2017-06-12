СМИ: Исход Кубка Стэнли решило безобразное решение арбитра

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YAHOO: «ХОРНКВИСТ ПОХОРОНИЛ ЧЕМПИОНСКИЕ НАДЕЖДЫ «НЭШВИЛЛА».

Когда-то Патрик Хернквист был игроком «Нэшвилла». Но этим вечером именно он похоронил чемпионские надежды «Предаторз» и подарил «Питтсбургу» второй Кубок Стэнли подряд.

«Пингвины» стали первой командой, которой удалось выиграть Кубок два года подряд со времен «Детройта» образца 1997−1998 годов. Также «Пингвинз» завоевали третий заветный трофей в эпоху Сидни Кросби и Евгения Малкина.

И победа нынешнего года стала ярким подтверждением силы команды. В конце концов, «Пингвины» провели плей-офф без ведущего защитника — Криса Летанга. А основной костяк команды провел за последние два года чуть ли не 200 матчей.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Финал, 12.06.2017, 3:00 0:2 Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз

SBNATION: «КОГДА ЗВУЧИТ СВИСТОК, ИГРА ДОЛЖНА ОСТАНОВЛИВАТЬСЯ».

Наконец.

«Нэшвилл» смог прервать неудачную серию и все-таки пробить вратаря «Питтсбурга». И это произошло в самый важный момент — в шестом матче финальной серии финала Кубка Стэнли.

Однако безжалостный свисток арбитра прервал их празднование.

В начале второго периода по воротам «Питтсбурга» был нанесен сильный бросок. Голкипер Мэтт Мюррей не сумел удержать шайбу, и Колтон Сиссонс протолкнул ее в ворота.

Однако чуть раньше раздался свисток арбитра Кевина Поллока. То ли он не увидел шайбу, то ли посчитал, что вратарь зафиксировал ее, но рефери остановил игру. Согласно правилам НХЛ, такие моменты не подлежат видеопросмотру. Когда звучит свисток, игра должна остановиться. Все остальное — пустая дискуссия.

THE TENNESEAN: «НЕТ СЛОВ, ЧТОБЫ ОПИСАТЬ ГОРЕЧЬ РАЗОЧАРОВАНИЯ».

Все предыдущие сезоны «Нэшвилла» заканчивались за недели или даже месяцы до начала решающих матчей плей-офф Кубка Стэнли. Игроки «Предаторз» расчехляли свои клюшки для гольфа задолго до того, как какой-то счастливчик получал заветный трофей.

И вот теперь, когда команда была так близка к своей мечте, все закончилось. Наверное, в очередной раз стоит отметить великолепную поддержку болельщиков на домашней арене. Но, пожалуй, сделать это нужно будет чуть позже. Во всяком случае, не сразу же после самого сокрушительного и обидного поражения в истории клуба. Не в тот момент, когда Сидни Кросби на их льду поднимает Кубок Стэнли над головой.

Не после того, как исход поединка, вполне возможно, решило одно безобразное и непростительное решение арбитра.

Да, нынешний состав «Нэшвилла» имеет все для того, чтобы еще раз побороться за Кубок Стэнли. Но кто из нас может предсказать будущее? Именно поэтому эта чудесная весна так много значила для этих людей. И именно поэтому нет слов, чтобы описать горечь их разочарования.

SPORTS ILLUSTRATED: «САЛЛИВАН ПОВТОРИЛ ДОСТИЖЕНИЕ ТО БЛЭЙКА».

Три лучших игрока решающей встречи:

3. Карл Хагелин («Питтсбург») — поставил точку в матче, отправив шайбу в пустые ворота. Это был лишь второй гол Хагелина в нынешнем плей-офф, также он прервал серию из 10 матчей без очков.

2. Патрик Хорнквист («Питтсбург») — пятый гол шведа в плей-офф-2017 принес «Пингвинам» Кубок Стэнли. Его гол на временной отметке 18:25 в третьем периоде стал одним из самых поздних решающих голов в финале Кубка Стэнли в основное время. Лишь Дэйв Болланд из «Чикаго» забил решающую шайбу в такой ситуации позже (19:01) в финале-2013.

1. Мэтт Мюррей («Питтсбург») — он отразил все 26 бросков по своим воротам. Для 23-летнего стража ворот это третий шатаут в плей-офф в карьере. И все их он сделал в 2017 году.

Еще одна важная информация: главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан стал лишь вторым тренером после То Блэйка («Монреаль» в 1956 и 1957 годах), который выигрывал Кубок Стэнли со своей командой два года подряд в первые два года работы.

TSN: «МЮРРЕЙ РЕШИЛ ИСХОД ВСТРЕЧИ».

Инсайдер TSN Боб Маккензи признал закономерность победы «Питтсбурга» в шестом матче финальной серии и отдельно выделил игру вратарей «Пингвинов».

«На протяжении всего плей-офф оба вратаря выглядели здорово. Изначально была сделана ставка на Мэтта Мюррея, но, когда это было необходимо, его подменил Марк-Андре Флери и выглядел не менее здорово.

Если говорить о шестом матче, то стоит выделить именно Мюррея. Можно сказать, он решил исход встречи. У «Нэшвилла» было несколько отличных моментов, но Мюррей не оставил сопернику и шанса. Два шатаута подряд!

В этом и заключается ключевая роль голкипера. Команда может уступать сопернику, у тех может быть больше бросков и больше шансов, но, если у тебя есть надежный вратарь, то у тебя все равно есть шанс на победу.

SBNATION: «ПИТТСБУРГ» — ЛУЧШАЯ КОМАНДА В ЭРУ ПОСЛЕ ЛОКАУТА

«Питтсбург» не должен был выигрывать Кубок Стэнли. В конце концов, команда должна была защитить свой прошлогодний титул — это уже труднейшая задача.

«Пингвинов», пожалуй, нельзя назвать лучшей командой прошедшего сезона. Этот титул должен принадлежать «Вашингтону», который уступил «Пингвинз» в седьмом матче на своем льду во втором раунде.

«Питтсбург» не был самой яркой командой плей-офф. Это был «Нэшвилл», который, заняв восьмое место в конференции, разорвал всех соперников по Западу.

Но все же именно игроки «Пингвинз» подняли заветный трофей над головой. И теперь «Питтсбург» сравнялся с «Чикаго» по количеству чемпионских званий в постлокаутную эру. Также они стали первой командой за этот период, которой удалось выиграть трофей два года подряд. Они превратились в самую успешную команду эпохи, что, правда, неудивительно, когда их ведут вперед два лучших игрока мира.

За это время игроки «Питтсбурга» также трижды завоевывали «Харт Трофи» и четырежды становились лучшими бомбардирами чемпионата (вновь говорим о Малкине и Кросби). Со времен локаута команда одержала 536 побед — больше только у «Сан-Хосе», который уступил «Пингвинам» в финале Кубка Стэнли-2016. Что только лишний раз подтверждает, что «Питтсбург» — лучшая команда в эру после локаута.

SPORTSNET: «ЭТИ ЛЮДИ НАВСЕГДА ВПИСАЛИ СВОИ ИМЕНА В ИСТОРИЮ».

Эти имена вновь будут выгравированы на Кубке Стэнли. Как и вписаны в историю НХЛ: Сидни Кросби… Марк-Андре Флери… Джейк Гюнтцель… Фил Кессел… Евгений Малкин… Мэтт Мюррей… Джим Рутеррфод… Майк Салливан….

Да, эти люди навсегда вписали свои имена в историю хоккея.

Для Малкина, Кросби и еще нескольких людей эта победа стала третьей в форме «Питтсбурга». Таким образом, они повторили достижение «Чикаго» в эпоху потолка зарплат. Казалось, лига готова к смене поколений. На авансцену выходят молодые звезды «Эдмонтона» и «Торонто». Однако «Питтсбург» нашел в себе силы доказать, что их, как и другие команды, долгие годы завоевавшие авторитет, рано списывать со счетов.

И уже неважно, что произойдет в будущем. Эта команда всем запомнится как победитель.

THE HOCKEY NEWS: «ЭТО БЫЛО ЛУЧШЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ КРОСБИ В ПЛЕЙ-ОФФ».

Исторически так складывалось, что чем дальше в плей-офф заходила команда, тем меньше влияния на результат оказывал Сидни Кросби. Но за последние два года он смог кардинально поменять эту тенденцию.

Если говорить о матчах, которые «вписывают твое имя в историю», то Кросби провел идеальный образец подобного в пятой встрече серии. Три его голевых передачи помогли уничтожить «Нэшвилл» — 6:0.

Учитывая важность игры, то можно сказать, что это было лучшее выступление Кросби в плей-офф. Но даже если отбросить статистические показатели, было видно, насколько Сидни превосходит всех остальных, присутствующих на льду.

Он вышел на первые роли тогда, когда команда нуждалась в этом больше всего. И это кардинальная перемена по сравнению с тем, что мы видели раньше.

ESPN: «КРОСБИ ЗАВОЕВАЛ УВАЖЕНИЕ ВСЕГО ХОККЕЙНОГО МИРА».

Когда вас просят назвать пять величайших игроков в истории НХЛ то на ум сразу же приходят фамилии Уэйна Гретцки, Горди Хоу, Бобби Орра и Марио Лемье. Но можно ли теперь добавить в эту пятерку и обладателя «Конн Смайт Трофи» 2017 года?

Кросби стал лишь третьим игроком в истории лиги, который получал звание самого ценного игрока плей-офф два года подряд. Он попал в одну компанию с голкипером «Филадельфии» Берни Парентом (1974, 1975) и Лемье (1991, 1992). Также в его послужном списке три Кубка Стэнли, два золото Олимпиад, звание чемпиона мира среди молодежных и взрослых команды и Кубок мира.

Да, уважение всего хоккейного мира, он, без сомнения, завоевал.

ДОН ЧЕРРИ: «НЕ ЗНАЮ, О ЧЕМ ТОГДА ДУМАЛА НХЛ».

Эксперт Sportsnet Дон Черри в очередной раз высказал недовольство тем фактом, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не вошел в список 100 величайших игроков в истории НХЛ, который был объявлен лигой несколько месяцев назад.

«Знаете, я не могу об этом молчать. Я просто хочу зачитать список его достижений:

«Колдер Трофи» (2007);.

Трижды участник Матча всех звезд (2008, 2009, 2012);.

Два «Арт Росс Трофи» (2009, 2012);.

«Конн Смайт Трофи» (2009);.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017);.

«Харт Трофи» (2012);.

А главное — «Тед Линдсэй Эворд» в 2012 году, победитель которого определяется голосованием игроков.