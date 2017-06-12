Хоккеисту «Питтсбурга» Малкину разбили нос во время празднования победы в Кубке Стэнли

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В ночь на понедельник «Питтсбург» в гостях обыграл «Нэшвилл» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Питтсбурга», команда второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Финал, 12.06.2017, 3:00 0:2 Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз

Во время празднования кто-то из партнеров по команде толкнул российского форварда, в результате чего он ударился носом о шлем другого игрока.

«Когда все прыгали друг на друга, меня кто-то толкнул из-за спины, и я ударился носом о чей-то шлем, — рассказал Малкин. — Я не видел, кто это был, но мне кажется, что это был шлем Мэтта Мюррея. Но это все мелочи».