Хоккеисту «Питтсбурга» Малкину разбили нос во время празднования победы в Кубке Стэнли
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгению Малкину разбили нос во время отмечания командой победы в Кубке Стэнли. Об этом сообщается на русскоязычной версии официального сайта НХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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В ночь на понедельник «Питтсбург» в гостях обыграл «Нэшвилл» в шестом матче финальной серии
Во время празднования
«Когда все прыгали друг на друга, меня
Малкин стал обладателем Кубка Стэнли в третий раз. В прошедшем
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