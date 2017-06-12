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12 июня 2017, 10:17 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Хоккеисту «Питтсбурга» Малкину разбили нос во время празднования победы в Кубке Стэнли

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгению Малкину разбили нос во время отмечания командой победы в Кубке Стэнли. Об этом сообщается на русскоязычной версии официального сайта НХЛ.

<em>МОСКВА 12 июня. /ТАСС/.</em> Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Питтсбург Евгению <span class=error>Малкину</span> разбили нос во время <span class=error>отмечания</span> командой победы в Кубке <span class=error>Стэнли</span>. Об этом сообщается на русскоязычной версии официального сайта <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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В ночь на понедельник «Питтсбург» в гостях обыграл «Нэшвилл» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Питтсбурга», команда второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.

Во время празднования кто-то из партнеров по команде толкнул российского форварда, в результате чего он ударился носом о шлем другого игрока.

«Когда все прыгали друг на друга, меня кто-то толкнул из-за спины, и я ударился носом о чей-то шлем, — рассказал Малкин. — Я не видел, кто это был, но мне кажется, что это был шлем Мэтта Мюррея. Но это все мелочи».

Малкин стал обладателем Кубка Стэнли в третий раз. В прошедшем плей-офф НХЛ он, набрав 28 очков, стал лучшим бомбардиром.

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