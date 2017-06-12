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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30047608/
12 июня 2017, 10:16 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Питтсбург» завоевал все 5 своих кубков Стэнли исключительно на выезде

«Питтсбург Пингвинз» выиграл Кубок Стэнли, переиграв в финальной серии «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах.

Счёт шестого матча 2:0.

Эта победа стала для «пингвинов» пятой в истории клуба, причём все решающие матчи они выигрывали в гостях. До успеха в Нэшвилле «пингвины» выигрывали Кубок Стэнли в Миннеаполисе (1991 год), Чикаго (1992), Детройте (2009) и Сан-Хосе (2016).

Форвард американской команды Евгений Малкин стал четвёртым россиянином в истории Национальной хоккейной лиги, завоевавшим три кубка Стэнли.

Питтсбург Пингвинз
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Новости НХЛ

Хоккеисту «Питтсбурга» Малкину разбили нос во время празднования победы в Кубке Стэнли

Хоккеисту «Питтсбурга» Малкину разбили нос во время празднования победы в Кубке Стэнли

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгению Малкину разбили нос во время отмечания командой победы в Кубке Стэнли. Об этом сообщается на русскоязычной версии официального сайта НХЛ.
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