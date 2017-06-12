«Питтсбург» завоевал все 5 своих кубков Стэнли исключительно на выезде
«Питтсбург Пингвинз» выиграл Кубок Стэнли, переиграв в финальной серии «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах.
Счёт шестого матча 2:0.
Эта победа стала для «пингвинов» пятой в истории клуба, причём все решающие матчи они выигрывали в гостях. До успеха в Нэшвилле «пингвины» выигрывали Кубок Стэнли в Миннеаполисе (1991 год), Чикаго (1992), Детройте (2009) и
Форвард американской команды Евгений Малкин стал четвёртым россиянином в истории Национальной хоккейной лиги, завоевавшим три кубка Стэнли.
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