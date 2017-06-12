ФХР поздравила нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина с победой в Кубке Стэнли

«Питтсбург» в воскресенье в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли переиграл «Нэшвилл» со счетом 2:0 и в пятый раз в своей истории стал обладателем трофея. Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли и во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав в 25 играх 28 (10 шайб + 18 передач) очков.

«Поздравляем Евгения Малкина с третьим завоёванным Кубком Стэнли. Так держать!», — говорится в сообщении ФХР в микроблоге в Twitter.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Поздравляем Евгения Малкина с третьим завоёванным Кубком Стэнли ???<br><br>Так держать! <a href="https://t.co/EOFQypJv3j">https://t.co/EOFQypJv3j</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/874150788905488384">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>