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12 июня 2017, 10:09 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

ФХР поздравила нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина с победой в Кубке Стэнли

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Федерация хоккея России (ФХР) поздравила нападающего клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина с победой в Кубке Стэнли.

«Питтсбург» в воскресенье в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли переиграл «Нэшвилл» со счетом 2:0 и в пятый раз в своей истории стал обладателем трофея. Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли и во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав в 25 играх 28 (10 шайб + 18 передач) очков.

«Поздравляем Евгения Малкина с третьим завоёванным Кубком Стэнли. Так держать!», — говорится в сообщении ФХР в микроблоге в Twitter.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

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Хоккеисту «Питтсбурга» Малкину разбили нос во время празднования победы в Кубке Стэнли

Хоккеисту «Питтсбурга» Малкину разбили нос во время празднования победы в Кубке Стэнли

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгению Малкину разбили нос во время отмечания командой победы в Кубке Стэнли. Об этом сообщается на русскоязычной версии официального сайта НХЛ.
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