ФХР поздравила нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина с победой в Кубке Стэнли
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Федерация хоккея России (ФХР) поздравила нападающего клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина с победой в Кубке Стэнли.
«Питтсбург» в воскресенье в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли переиграл «Нэшвилл» со счетом 2:0 и в пятый раз в своей истории стал обладателем трофея. Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли и во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром
«Поздравляем Евгения Малкина с третьим завоёванным Кубком Стэнли. Так держать!», — говорится в сообщении ФХР в микроблоге в Twitter.
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.
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