Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан стал первым американским тренером, выигравшим два Кубка Стэнли (2016, 2017 годы). 49-летний специалист возглавил «Питтсбург» в ноябре 2015 года, приняв команду по ходу сезона.



До него последним тренером, выигрывавшим Кубок Стэнли дважды подряд был канадский специалист Скотти Боумэн с «Детройт Ред Уингз».