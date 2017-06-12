Салливан — 1-й в истории НХЛ американец с двумя КС в качестве главного тренера
«Питтсбург Пингвинз», завоевавший свой второй подряд Кубок Стэнли и пятый в истории клуба, вошёл в историю Национальной хоккейной лиги с точки зрения главного тренера.
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан стал первым американским тренером, выигравшим два Кубка Стэнли (2016, 2017 годы). 49-летний специалист возглавил «Питтсбург» в ноябре 2015 года, приняв команду по ходу сезона.
До него последним тренером, выигрывавшим Кубок Стэнли дважды подряд был канадский специалист Скотти Боумэн с «Детройт Ред Уингз».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter