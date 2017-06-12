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12 июня 2017, 9:37 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Салливан — 1-й в истории НХЛ американец с двумя КС в качестве главного тренера

«Питтсбург Пингвинз», завоевавший свой второй подряд Кубок Стэнли и пятый в истории клуба, вошёл в историю Национальной хоккейной лиги с точки зрения главного тренера.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан стал первым американским тренером, выигравшим два Кубка Стэнли (2016, 2017 годы). 49-летний специалист возглавил «Питтсбург» в ноябре 2015 года, приняв команду по ходу сезона.

До него последним тренером, выигрывавшим Кубок Стэнли дважды подряд был канадский специалист Скотти Боумэн с «Детройт Ред Уингз».

Питтсбург Пингвинз
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Тренер «Питтсбурга» назвал Кросби и Малкина элитными хоккеистами

Тренер «Питтсбурга» назвал Кросби и Малкина элитными хоккеистами

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Майк Салливан назвал канадского нападающего Сидни Кросби и российского форварда Евгения Малкина особенными и элитными игроками. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.
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