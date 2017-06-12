Тренер «Питтсбурга» назвал Кросби и Малкина элитными хоккеистами
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Майк Салливан назвал канадского нападающего Сидни Кросби и российского форварда Евгения Малкина особенными и элитными игроками. Слова специалиста приводит
пресс-служба клуба.
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В ночь на понедельник «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» в шестом матче финальной серии
«Это особенные игроки, игроки поколения, — сказал Салливан. — Они элита. Они ценят друг друга».
Помимо Малкина, трехкратными обладателями Кубка Стэнли среди отечественных хоккеистов в качестве игроков являются Игорь Ларионов (1997, 1998, 2002) и Сергей Федоров (1997, 1998, 2002) в составе «Детройта», а также Сергей Брылин, выигравший трофеи в составе «Нью-Джерси» (1995, 2000, 2003). Дважды чемпионами НХЛ в качестве игроков становились Сергей Зубов (1994, 1999), Сергей Немчинов (1994, 2000), Вячеслав Фетисов (1997, 1998), Вячеслав Козлов (1997, 1998), Олег Твердовский (2003, 2006), Павел Дацюк (2002, 2008) и Вячеслав Войнов (2012, 2014).
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