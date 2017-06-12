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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30047350/
12 июня 2017, 9:28 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Мюррей — 1-й вратарь в НХЛ, победивший в решаюших матчах КС в первых 2-х сезонах

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей вошёл в историю Национальной хоккейной лиги.

Он стал четвёртым вратарем в истории лиги, сыгравшим на ноль в двух последних матчах финальной серии плей-офф НХЛ подряд и выигравшим Кубок Стэнли. Последний раз подобное удавалось Терри Савчуку в 1952 году.

Мюррей стал первым голкипером в истории, победившим в решающих матчах Кубка Стэнли в двух своих первых сезонах в лиге. В 2016 году «Пингвины» переиграли «Сан-Хосе Шаркс» (4−2), в 2017 году «Питтсбург» в шести матчах переиграл «Нэшвилл Предаторз».

Питтсбург Пингвинз
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