Мюррей — 1-й вратарь в НХЛ, победивший в решаюших матчах КС в первых 2-х сезонах
Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей вошёл в историю Национальной хоккейной лиги.
Он стал четвёртым вратарем в истории лиги, сыгравшим на ноль в двух последних матчах финальной серии
Мюррей стал первым голкипером в истории, победившим в решающих матчах Кубка Стэнли в двух своих первых сезонах в лиге. В 2016 году «Пингвины» переиграли «Сан-Хосе Шаркс» (4−2), в 2017 году «Питтсбург» в шести матчах переиграл «Нэшвилл Предаторз».
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