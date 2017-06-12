Он стал четвёртым вратарем в истории лиги, сыгравшим на ноль в двух последних матчах финальной серии плей-офф НХЛ подряд и выигравшим Кубок Стэнли. Последний раз подобное удавалось Терри Савчуку в 1952 году.

Мюррей стал первым голкипером в истории, победившим в решающих матчах Кубка Стэнли в двух своих первых сезонах в лиге. В 2016 году «Пингвины» переиграли «Сан-Хосе Шаркс» (4−2), в 2017 году «Питтсбург» в шести матчах переиграл «Нэшвилл Предаторз».