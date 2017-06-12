Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин продолжает надеяться

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В воскресенье «Питтсбург» забросил две безответные шайбы в ворота «Нэшвилла», сделав счет в серии — 4−2 (5:3, 4:1, 1:5, 1:4, 6:0, 2:0). Ранее «Питтсбург» выигрывал Кубок Стэнли в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Финал, 12.06.2017, 3:00 0:2 Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз

«Пингвины» стали седьмой командой в НХЛ, имеющей в своем послужном списке не менее пяти чемпионских титулов наряду с «Монреалем» (24), «Торонто» (13), «Детройтом» (11), «Бостоном» (6), «Чикаго» (6) и «Эдмонтоном» (5). На пути к финалу «Питтсбург» обыграл «Коламбус» (4−1 в серии), «Вашингтон» (4−3) и «Оттаву» (4−3). Обладателем «Конн Смайт Трофи», самому ценному игроку плей-офф, во второй раз подряд стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Форвард Евгений Малкин стал четвертым российским игроком, завоевавшим три Кубка Стэнли, после Игоря Ларионова, Сергея Федорова (оба — в 1997, 1998 и 2002 году с «Детройтом») и Сергея Брылина (1995, 2000, 2003 — с «Нью-Джерси»). Три перстня также имеет Вячеслав Фетисов, но последний из них был завоеван в качестве тренера.

«Питтсбург» строит династию.

Хоккеисты «Питтсбурга» открыли серию двумя домашними победами со счетом 5:3 и 4:1, однако «Нэшвилл», на протяжении всего плей-офф великолепно игравший на своем льду (единственное поражение команда потерпела от «Анахайма» в овертайме матча полуфинальной серии), более чем уверенно ответил «пингвинам» — победами со счетом 5:1 и 4:1. Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне после четвертой игры сравнялся с Антти Ниеми по количеству побед в плей-офф НХЛ для финских голкиперов (36).

Пятая игра прошла при полном преимуществе «Пингвинов» и завершилась с разгромным счетом 6:0. Малкин забил десятый гол в плей-офф, а Кросби отметился тремя результативными передачами (и стал таким образом самым результативным в истории клуба игроком в финалах Кубка Стэнли), а пропустивший первые два раунда голкипер Мэтт Мюррей стал вторым в истории «пингвинов» вратарем, отыгравшим «на ноль» в финальной серии.

«Мы просто провалили начало игры. Надо отдать должное “Питтсбургу”, они словно вытащили страницу из нашего учебника, — прокомментировал разгромное поражение лидер “Нэшвилла” Пи Кей Суббан. — Они стали забрасывать шайбы за спину защитникам, здорово действовали на форчеке, создавали моменты и отлично их использовали».

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В шестой игре финала «хищники» потерпели первое за весь плей-офф поражение в основное время на своей площадке и лишились шансов на чемпионский титул. Нужно отметить, что для «Нэшвилла» уже сам выход в финал является высшим достижением в 19-летней истории клуба. Прежде клуб никогда не играл даже в финале конференции.

Игровой момент шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом’Лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ стал Малкин, набравший 28 (10 голов + 18 передач) очков, его партнер по команде Джейк Гюнцель стал лучшим снайпером с 13 шайбами. Ранее Малкин становился лучшим бомбардиром (36 очков) и распасовщиком (22 передачи) плей-офф в 2009 году. 22-летний Гюнцель повторил рекорд лиги среди новичков по набранным очкам в плей-офф — 21 (13+8). Ранее столько же набирали Дино Сиссарелли (14+7) в 1981 года и Вилле Лейно (7+14) в 2010 году.

Что ждет Овечкина?

Именно «Питтсбург» второй год подряд встал на пути у «Вашингтона» Александра Овечкина, который также второй год подряд стал обладателем Президентского кубка, вручаемого победителю регулярного чемпионата НХЛ. «Столичные» каждый год грезят Кубком Стэнли, но по факту за предыдущие 11 сезонов, что в команде выступает Александр Овечкин, они ни разу не проходили дальше второго раунда. Не случилось этого и с 12-й попытки — в первом круге «Вашингтон» прошел «Торонто», после чего команду из плей-офф выбил «Питтсбург».

Овечкин, которого изрядно критиковали на протяжении всего плей-офф, стал единственным игроком в решающем, седьмом матче серии с «Питтсбургом» (0:2), завершившим встречу с показателем полезности «минус 2». После чего разговоры о необходимости обмена Овечкина из клуба начались с новой силой.

Хоккеисты и тренерский штаб «Питтсбурга""Люди ждут от нас серьезных решений. Думаю, они смотрят за некоторыми моментами в его игре и говорят: «Это непозволительно». Но Овечкин большая часть нашей истории, нашей организации, и вот так говорить «Давайте обменяем его на того или другого?» Не думаю, что это разумно на данный момент. Может быть, когда-нибудь, если будет достойная компенсация… Но не думаю, что сейчас нам это не интересно. Овечкин — важная часть «Вашингтона» и он останется таковой в будущем, — заявил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

«Не хочу оставаться на одном уровне, хочу стать лучше. Этим летом мне надо больше работать, чтобы добиться успеха и завоевать Кубок Стэнли», — заявил сам Овечкин, впервые с 2009 года не приехавший в сборную России для участия в чемпионате мира в связи с травмой.