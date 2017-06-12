Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин продолжает надеяться
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» добились победы над «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче финала Кубка Стэнли и второй год подряд (пятый раз в истории) выиграли самый престижный трофей в североамериканском хоккее. Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул.
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В воскресенье «Питтсбург» забросил две безответные шайбы в ворота «Нэшвилла», сделав счет в серии — 4−2 (5:3, 4:1, 1:5, 1:4, 6:0, 2:0). Ранее «Питтсбург» выигрывал Кубок Стэнли в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах.
«Пингвины» стали седьмой командой в НХЛ, имеющей в своем послужном списке не менее пяти чемпионских титулов наряду с «Монреалем» (24), «Торонто» (13), «Детройтом» (11), «Бостоном» (6), «Чикаго» (6) и «Эдмонтоном» (5). На пути к финалу «Питтсбург» обыграл «Коламбус» (4−1 в серии), «Вашингтон» (4−3) и «Оттаву» (4−3). Обладателем «Конн Смайт Трофи», самому ценному игроку
Форвард Евгений Малкин стал четвертым российским игроком, завоевавшим три Кубка Стэнли, после Игоря Ларионова, Сергея Федорова (оба — в 1997, 1998 и 2002 году с «Детройтом») и Сергея Брылина (1995, 2000, 2003 — с «Нью-Джерси»). Три перстня также имеет Вячеслав Фетисов, но последний из них был завоеван в качестве тренера.
«Питтсбург» строит династию.
Хоккеисты «Питтсбурга» открыли серию двумя домашними победами со счетом 5:3 и 4:1, однако «Нэшвилл», на протяжении всего
Пятая игра прошла при полном преимуществе «Пингвинов» и завершилась с разгромным счетом 6:0. Малкин забил десятый гол в
«Мы просто провалили начало игры. Надо отдать должное “Питтсбургу”, они словно вытащили страницу из нашего учебника, — прокомментировал разгромное поражение лидер “Нэшвилла” Пи Кей Суббан. — Они стали забрасывать шайбы за спину защитникам, здорово действовали на форчеке, создавали моменты и отлично их использовали».
В шестой игре финала «хищники» потерпели первое за весь
Игровой момент шестого матча финальной серии
Что ждет Овечкина?
Именно «Питтсбург» второй год подряд встал на пути у «Вашингтона» Александра Овечкина, который также второй год подряд стал обладателем Президентского кубка, вручаемого победителю регулярного чемпионата НХЛ. «Столичные» каждый год грезят Кубком Стэнли, но по факту за предыдущие 11 сезонов, что в команде выступает Александр Овечкин, они ни разу не проходили дальше второго раунда. Не случилось этого и с 12-й попытки — в первом круге «Вашингтон» прошел «Торонто», после чего команду из
Овечкин, которого изрядно критиковали на протяжении всего
Хоккеисты и тренерский штаб «Питтсбурга""Люди ждут от нас серьезных решений. Думаю, они смотрят за некоторыми моментами в его игре и говорят: «Это непозволительно». Но Овечкин большая часть нашей истории, нашей организации, и вот так говорить «Давайте обменяем его на того или другого?» Не думаю, что это разумно на данный момент. Может быть,
«Не хочу оставаться на одном уровне, хочу стать лучше. Этим летом мне надо больше работать, чтобы добиться успеха и завоевать Кубок Стэнли», — заявил сам Овечкин, впервые с 2009 года не приехавший в сборную России для участия в чемпионате мира в связи с травмой.
Сезон в Национальной хоккейной лиге не заканчивается — с 18 по 21 июня пройдет драфт расширения, в ходе которого вступающий в НХЛ «Вегас» сможет выбрать по одному игроку из каждой команды лиги. 21 июня в
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