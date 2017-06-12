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12 июня 2017, 8:44 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин примет участие в тренировке с болельщиками в «Сокольниках»

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский хоккеист Александр Овечкин вместе с любителями спорта примет участие в «Большой тренировке» в московском парке «Сокольники» 12 июня, в День России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ».

Большая тренировка начнется в московском парке в 12:00 мск. Увеличить
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Кроме Овечкина, в тренировке примут участие олимпийские чемпионы Аделина Сотникова (фигурное катание) и Виктор Ан (шорт-трек), а также бронзовый призер Игр 2014 года в Сочи Алена Заварзина (сноуборд). Мероприятие, которое организует «Матч ТВ», начнется в 12:00 мск на фестивальной площади парка. 31-летний Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон», является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2012 и 2014).

Также в День России в «Сокольниках» можно будет сфотографироваться с чемпионским кубком Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), которым владеет московский «Спартак». Все желающие смогут это сделать с 14:00 до 17:00, когда кубок будет выставлен на обозрение. Трофей представят футболисты «Спартака» Артем Ребров и Андрей Ещенко.

Кроме того, в парке будет открыта киберзона, где можно будет показать свои навыки игры в футбольный симулятор FIFA 2017 и выиграть призы. Завершится вечер праздничным концертом с участием известных и начинающих артистов.

В День России в Москве пройдет более 150 праздничных мероприятий. Праздничные программы подготовили в культурных центрах, музеях и парках столицы. Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан будет свыше 8,7 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников. В парке «Сокольники» в рамках празднований также состоятся еще несколько мероприятий, среди которых уличный музыкальный фестиваль, а также «общение» с роботом Пушкиным — андроидом, который будет читать отрывки из произведений поэта.

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